Ludwika Paleta viaja a Polonia para reencontrarse con su papá

Cuando Ludwika Paleta no se encuentra trabajando, disfruta pasar su tiempo en compañía de los suyos conociendo nuevos lugares. Después de sus vacaciones por Granada, España, la actriz y su familia volvieron a hacer sus maletas, esta vez, para emprender un viaje un poco más lejos a Polonia, el país natal de la actriz. Desde que el papá de Ludwika, el reconocido violinista, Zbigniew Paleta, decidió regresar a vivir a Cracovia, Ludwika visita esta ciudad al menos dos veces al año. Emocionada por reencontrarse con su papá, la actriz compartió en su cuenta de Instagram algunas historias de su arribo a este lugar que ella dejó cuando era muy pequeña. Feliz de reconectar con sus raíces, compartió algunos videos del paseo que disfrutó de la mano de su padre.

Aunque la actriz y su hermana, Dominika, eran muy pequeñas cuando dejaron Cracovia y se mudaron a la Ciudad de México, conocen la historia y las costumbres gracias a los relatos de su papá que desde muy pequeñas las puso en contexto de cómo era la vida en Polonia en aquellos tiempos. Por esta razón en los videos que ha estado compartiendo en sus historias la vemos como pez en el agua disfrutando de la compañía de su papá. En las imágenes, Ludwika se dejó ver caminando junto a su padre en uno de los mercadillos de la ciudad al que acudieron a comprar vegetales frescos. La actriz también compartió con sus seguidores la deliciosa comida con la que los recibió su papá.

En el video en el que se ve a Ludwika y a su papá, caminando bajo la lluvia de Cracovia sosteniendo cada uno un paraguas, vemos a la actriz muy atenta a lo que le va contando su papá con quien siempre ha tenido una relación muy cercana, razón por la que le gusta viajar constantemente a visitarlo. La última vez que la protagonista de Madre solo hay dos, fue en diciembre pasado cuando recibió el Año Nuevo con su papá y su familia. Durante la pandemia, la actriz le concedió una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda, a quien le contó lo especial que es para ella pasar tiempo con su padre: “Mi papá acaba de cumplir 77 años y le estoy sacando toda la sopa, porque con mi mamá me faltó tiempo de que me contara todo lo que yo quería saber y cuando ya nos quedaba poquito tiempo, ya no nos dio tiempo”, confesó.

En esta charla, Ludwika confesó que en los últimos años ha querido saber de boca de su padre todos los detalles de su infancia: “Hace poco que lo vi, porque estuve en Polonia, le pregunté, ¿por qué llegamos a México? La última vez que le pregunté me estaba contando que la situación era muy difícil en Polonia, en el año 80, había mucha incertidumbre, había muchos problemas económicos. Mi papá me cuenta que me llevaba a mí, tenías un vale para ir por cosas que te hacían falta, te daban, no sé 200 gramos de carne o jamón para tu familia a la familia, entonces mi papá dice que me llevaba en los hombros, y les entrega a las del jamón el valecito y le hacían carita y le ponían 100 gramos más. Eran épocas muy difíciles”, contó.

El talento de su papá los trajo a México

Ludwika narró que fue gracias al talento de su padre que toda la familia pudo salir de Polonia para venir a México: “Mi papá siempre ha sido un hombre muy bohemio, simpático, artista, violinista, encantador, mi papá tocó con muchas personalidades de la música polaca y tenía la oportunidad de salir. Mi papá sí tenía pasaporte y tenía la oportunidad de viajar y alguna vez había venido a México y también había ido a Cuba, le encantaba la cultura Latina y le encantaba México, había venido dos veces y nunca se imaginó cuando estuvo aquí que iba a regresar”. Fue entonces que acudió a un casting que le cambiaría la vida, no sólo a él, sino al resto de su familia: “Estaban buscando músicos, sobre todo cuerdas, se sabe que los músicos de Europa del Este son muy buenos, hay una calidad importante. Al poco tiempo le dijeron que había una plaza en México”, contó la actriz.