Erik Rubín y cómo asumía que se refirieran a él como el esposo de Andrea Legarreta: 'A mí me calaba' El músico y actor se sinceró sobre este aspecto al que supo hacer frente tras acudir a terapia

Durante el tiempo en que fueron matrimonio, Erik Rubín y Andrea Legarreta forjaron una relación de cariño a prueba de todo. Sin embargo, enfrentaron algunos episodios complejos a raíz de su posición como figuras públicas, mismos que asumieron con toda madurez. En un acto de sinceridad, el músico habló del instante en que ambos fueron considerados como una de las parejas ejemplares en el medio, una etiqueta que sin duda rechazaron desde el primer instante, defendiendo el hecho de que en su vida, como en la de cualquier persona, nada es perfecto. Así mismo, habló de un aspecto que lo hizo sentir incómodo y molesto, cuando surgieron ciertos rumores en torno a su rol como esposo.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Erik asistió al espacio de entrevistas de Yordi Rosado, una charla en la que no dudó en abordar detalles de su vida junto a Andrea, específicamente de lo que solían proyectar frente a quienes siguieron de cerca su historia de amor. “Una de las cosas que yo creo que nos pesaron mucho es: ‘Ustedes son el ejemplo de pareja’. Eso nos pesaba porque (decíamos): ‘No queremos ser el ejemplo’. Tenemos nuestras broncas, no nos es fácil, es un trabajo día con día…”, confesó el intérprete, que además aprovechó para destacar las cualidades de Legarreta, con la que tuvo dos hijas, Mía y Nina. “Sin duda soy el más afortunado de haberme encontrado a esta mujer bella en todos los aspectos; admirable, luchona, inteligente, la verdad es que la amo profundamente…”, explicó.

Al ahondar en sus declaraciones, Erik reveló cuál fue la situación que en algún instante lo incomodó, a raíz de algunos rumores y comentarios que surgieron en el pasado, en los que se hacían señalamientos de su rol como esposo de Andrea. “Han sido años increíbles en donde hemos pasado también por muchas cosas, donde muchas de estas cosas también han afectado. A mí llegó un momento, es algo que saqué en terapia, que cuando decían que yo (era) el mantenido y no sé qué… cuando llegaban a decirme: ‘¡Hola! Es el esposo de Andrea Legarreta’, a mí me calaba y hasta me caía mal Andrea…”, dijo en otro punto de la charla, en la que se dejó ver transparente y amable al abordar estos episodios de su entorno personal.

Su amor incondicional por Andrea

Lejos de la decisión que los llevó a establecer su separación, Erik ha tenido muy presente que su cariño por Andrea Legarreta es incondicional, un sentimiento que es recíproco. Por esa razón, ambos han preferido que la circunstancia fluya para poder descubrirse a sí mismos, algo que les permitirá a su vez definir el tipo de relación que desean llevar. “Obviamente la amo, es alguien que me ha dado tanto y que precisamente estamos. Yo sí quiero todo en esta vida y creo que sí se puede todo en esta vida y yo quiero todo con ella, precisamente quiero darme cuenta si es posible o si hemos pasado a ser más amigos, más familia que pareja. De entrada ahorita este ejercicio nos ha venido muy bien…”, aseguró Rubín.

El también actor habló de la importancia de vivir esta transición, en espera de poder encontrar una respuesta a lo que han vivido. “Estamos tranquilos porque sabemos que esto es algo para bien, y estamos en el proceso de encontrar nosotros mismos dónde estamos, dónde estamos como pareja. Funcionamos de muchas formas, veamos si funcionamos de esa también. La verdad seamos valientes, afrontémoslo, no es fácil…”, agregó el intérprete, que además dijo estar orgulloso de conocer a Andrea mejor que nadie, algo que se dio desde el primer momento en que sus vidas lograron coincidir.