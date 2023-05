Adal Ramones se convierte en papá por cuarta vez con la llegada de su hijo Cayetano

Desde las primeras horas de este 18 de mayo, Adal Ramones y Karla de la Mora le dieron la bienvenida a Cayetano, el segundo hijo de la pareja y el cuarto del conductor. A través de su cuenta de Instagram, Adal compartió varios detalles de su bebé como la primera foto del recién nacido al lado de su mamá. Emocionado por conocer al nuevo integrante de su familia, esta mañana, el presentador dio a conocer que su hijo estaba por llegar: “En este momento, siendo las 8:03 estamos yendo al hospital. Hoy Cayetano irá naciendo tipo 12 del día”, comentó Adal quien estuvo muy cerca de adivinar la hora de nacimiento de su bebé quien llegó al mundo pasada la una y media de la tarde.

Con los sentimientos a flor de piel, Adal documentó los momentos previos al nacimiento de su bebé: “Ya a quirófano. Dios a cargo”, escribió hace unas horas sobre una selfie junto a su esposa quien ya lucía la bata para ingresar. Un par de horas después Adal dio a conocer que su hijo ya había nacido: “¡Ya con nosotros!”, escribió en una imagen desde el quirófano donde estuvo todo el tiempo acompañando a su esposa, Karla de la Mora. Minutos después, el presentador presentó formalmente a Cayetano con una linda foto captada luego de su nacimiento: “Queridos todos, aquí celebramos la vida. Llegó Cayetano y los dos están en perfectas condiciones”, escribió dando a conocer que tanto el bebé como la mamá gozan de excelente salud.

Con el tema de John Lennon, Beautiful Boy, como fondo, Adal compartió la primera imagen de su recién nacido, se trata de una instantánea que él captó cuando, luego de nacer, lo colocaron en el pecho de su mamá quien, aparece muy sonriente lanzado una sonrisa a la cámara. La pareja se encuentra muy feliz con el nacimiento de Cayetano Ramones de la Mora quien llega para completar la felicidad de la familia que comenzaron a crear juntos en agosto de 2017 cuando unieron sus vidas en una espectacular boda realizada en Africam Safari, en Puebla. Con el nacimiento de Cayetano, Cristóbal, el primogénito del matrimonio está listo para debutar en su papel de hermano mayor a la edad de 4 años. Por otra parte, el bebé también contará con el amor de Paola y Diego, los hijos mayores de Adal de 21 y 12 años, respectivamente.

Tras dar a conocer que estaban rumbo al hospital, Adal compartió un emotivo mensaje dedicado a su esposa a quien le agradeció por darle un segundo hijo: “El poder de una mujer que da vida. Te agradezco porque tú fortaleza es inspiración. Te amo mi Güera hermosa. Tener una familia es para mí un puerto seguro y mi regalo más grande de vida, ningún triunfo profesional, ni reconocimiento es comparable a llegar y verme rodeado por mis amores más grandes. Te amo, estoy emocionado y mil veces más nervioso que tú. Wow por ti y por todas las mujeres que dan vida y siguen siendo la clave de la sociedad”, escribió junto a una imagen en la que aparece con Karla embarazada.

Un bebé muy esperado

Hace tres meses, la pareja concedió una entrevista al programa Hoy en la que revelaron lo emocionados que estaban ante la inminente llegada de Cayetano: “Me siento súper agradecida, primero con Dios, como siempre, luego con mi esposo que me concede todos mis deseos, puede decir una historia, pero en la casa es otra, es todo corazón y todo amor, la verdad para él la familia es lo más importante”. En esa conversación, Adal sorprendió al revelar que justo cuando Karla le dio a conocer que estaba embarazada él ya pesaba en el retiro: “Llega y me dice: ‘¿Qué pasó amor?, le digo: ‘Quiero platicar algo contigo, algo bien importante’, y me dice: ‘Pero antes tengo qué decirte algo: ¡Estamos embarazados!”, recordó entre risas. El presentador reveló que el amor de sus hijos mayores, Paola y Diego, inspiró a Karla para desear otro bebé: “Me dijo: ‘No me gustaría dejar a Cristóbal sin el amor de un hermano o una hermana”, añadió.