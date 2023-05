Galilea Montijo rompe el silencio y habla de su supuesto romance: ‘Nos estamos conociendo’

Con la misma transparencia con la que hace poco más de dos meses, Galilea Montijo anunció su divorcio con Fernando Reina, padre de su hijo Mateo, la conductora sostuvo un encuentro con la prensa en medio de las grabaciones del programa Hoy, esta mañana, para hablar del supuesto romance que sostiene con el modelo español, Isaac Moreno, luego de que unas fotografías juntos en la playa se hicieran virales. Después de que la tapatía hiciera referencia a dicha información durante la transmisión de ayer, decidió tocar por primera vez el tema con la prensa a quien le confirmó que está saliendo con él: “Estoy bien, contenta, salimos, nos estamos conociéndonos, ojalá que se dé”, comentó ante los micrófonos de varios medios de comunicación durante una breve entrevista a las afueras de Televisa.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Galilea aprovechó este encuentro con los medios de comunicación para señalar las críticas que reciben las mujeres que, luego de una separación, deciden salir con alguien: “Si un hombre se divorcia y anda con alguien se lo aplauden y no está padre que a uno como mujer la sociedad la sigan tachando, porque te divorcias y sales con alguien, ¿perdón?, también tenemos derecho las mujeres igual que los hombres”, comentó. La conductora, quien se mostró muy contenta en todo momento, habló sobre la diferencia de edad entre el modelo y ella, resaltando que no es tan joven como aparenta: “No es un chavito eh, tiene 42 años y si fuera también más chavito, ¿qué tiene?”, respondió divertida rematando con un: “Y la queso”, haciendo referencia a la frase de moda en Tik Tok.

La presentadora también se animó a hablar del atractivo físico del modelo: “Eso siempre, claro mi amor”, comentó cuando los reporteros hablaron de su buen gusto. La tapatía aclaró que las fotos que están circulando en la red, en la que aparecen juntos en la playa, no son recientes y que fueron captadas el día en que los presentaron: “Me encanta, porque ponen una fotografía de cuando nos conocemos, porque a parte yo dije: ‘Qué guapo chavo’, pero ahí nos conocimos. Pero no es de: ‘Hola mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir’, no, tampoco”, explicó. Aunque se mostró muy divertida durante la entrevista, en un tono más serio, pidió respeto para su familia: “Yo se los dije desde el primer día, me verán saliendo con uno, con otro. Lo sí no está padre que empiecen a inventar historias de que si infiel, que inventen historias donde hay niños que leen, no está padre”, dijo.

La conductora reiteró que en la ruptura con el papá de su hijo no hubieron terceras personas involucradas: “En esta historia de Fer y mía no hay cosas raras, hay mucho cariño de por medio, tenemos tres hijos que queremos, que amamos, sobre todas las cosas siempre va a ser el papá de mi hijo, siempre van a ser mis hijos, entonces, no está padre inventar historias”, pidió. Galilea realizó esta breve entrevista en medio de un corte comercial del programa donde, el día de ayer, estuvo bromeando con sus compañeros sobre las fotos con Isaac. Durante el segmento de Canta la palabra, la tapatía desató las carcajadas de los conductores el interpretar el tema En el mar, donde puso énfasis a la estrofa que reza: “En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más”.

La aprobación de sus compañeros de Hoy

Antes de ese momento, Galilea Montijo ya había tocado el tema durante la sección de espectáculos donde todos sus compañeros le expresaron su apoyo en esta nueva etapa que está viviendo: “Haz lo que tú quieras mana, no nos vas a pedir permiso”, le comentó Andrea Legarreta. Por su parte, en tono de broma, Galilea dijo: “¿Me firmaron el memo?”, a lo que Legarreta dijo: “Todos te firmamos el memo”, mientras Tania Rincón añadió: “Original y copia”. Más tarde, durante la visita de Eduardo Santamarina al foro, el actor recordó las fotos: “Yo dije: ‘Esa es mi hermana’. Te digo una cosa, no está nada mal”, comentó desatando la risa de Montijo: “No, pues si mensa no soy”, comentó ella quien aprovechó para recordar cuándo conoció a Eduardo: “Era mi hermano en una telenovela con nada más y nada menos que el señor Ernesto Alonso, en una telenovela era mi hermano y desde entonces, así nos llevamos”. Para finalizar, Galilea le preguntó a Santamarina: “Oye, ¿pero te gustó el cuñado?”, quien sincero dijo: “Sí, mucho, mucho, aprobado, palomita y todo”, finalizó.