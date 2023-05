Conmovida, Paulina Rubio habla de su madre: 'Seguirá siendo muy profundo este dolor'

A poco tiempo de que se cumpla un año del fallecimiento de Susana Dosamantes, su hija, Paulina Rubio, la sigue recordando como si estuviera presente. La cantante concedió una de sus entrevistas más personales en España, en la que además de hablar del lanzamiento de su nueva canción titulada No Es Mi Culpa, reveló cómo es que lleva su duelo en estos instantes, en los que ha recibido el cobijo y el apoyo tanto de sus seres queridos como del público que sigue su carrera. A punto de romper en llanto, la intérprete ahondó en su sentir, tras recibir una sorpresa en pleno programa televisivo que la hizo reflexionar sobre su circunstancia, enteramente agradecida y segura de que más allá de todo, su madre vive en ella.

De visita por España, Paulina acudió como invitada al espacio de la presentadora Sonsoles Ónega, Y Ahora Sonsoles, en el que a la par de hablar de su nuevo tema musical, pudo escuchar por primera vez en mucho tiempo la voz de su madre, una grabación que la actriz envió a su hija cuando esta estaba trabajando en el reality de La Voz. “Todavía no estoy en un momento en donde me alegra…”, dijo la cantante enteramente conmovida, para luego revelar que la partida de su mamá, es un asunto que sigue invadiéndola de emociones. “Es una pérdida muy reciente y me imagino que aunque pasen los años seguirá siendo muy profundo este dolor…”, explicó en otro momento de la charla.

Con el corazón en la mano, Paulina explicó de qué manera logra honrar a su madre en el día a día, orgullosa de sentir que, de alguna manera, su presencia habita en su interior. De esta forma dejó ver que más allá de su trascendencia terrenal, Susana Dosamantes también es un ser eterno, lo que la ha llevado a adoptar una manera muy específica para referirse a ella. “Ella es, ella sigue… Yo todavía no hablo de mi mamá en pasado porque siempre va a vivir en mí, y tú dices que ya mañana cumple un año pero ha sido todavía muy rápido y siempre la voy a nombrar en presente porque vive en mí, y así va a ser y así quiero que sea…”, dijo la intérprete ante las cámaras, un tanto con la voz entrecortada.

Paulina también se refirió a la sorpresa que le dieron en el programa, asegurando que ese momento logró tocar fibras muy sensibles al instante. Así mismo, reiteró el importante lugar que su madre ocupa en su corazón, una relación que con el paso de los años logró fortalecerse en todos los sentidos. “Me ha causado mucha emoción, estoy muy sensible. Yo siento, me lo has puesto para que sienta pero tienes que entender que yo soy una niña que se ha dado al público toda la vida y entonces esta emoción, pues lo agradezco, pero sigo sintiendo que soy fuerte y que Susana vive en mí, entonces gracias…”, dijo la estrella, quien disfruta de este momento en el que ha encontrado refugio en la música y en su familia.

Paulina, en su mejor momento

Más allá de los sinsabores que generó la pérdida de su madre, Paulina Rubio dice sentirse plena, orgullosa de los frutos de su trabajo de tantos años y de las experiencias personales que la han hecho crecer. “Sigo siendo hoy, en mi carne, en mi quinto piso, más autentica que nunca pero también vulnerable porque soy un ser humano como cualquier otro y la pandemia nos hizo mucho más seres humanos, nos hizo encontrarnos con los sentimientos y por qué no ser tu mejor versión… Estoy en un momento de gloria, estoy en un momento en donde he cosechado y en donde esta cosecha es muchos años de trabajo, muchas canciones…”, explicó durante la charla.