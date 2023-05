‘Hoy termina un sueño’, Andrés Guardado se despide de la Selección Mexicana tras 16 años

Cuando Andrés Guardado era niño, su sueño más grande en el futbol era llegar a jugar en la Selección Mexicana, un anhelo que hizo realidad por más de 16 años. Con los sentimientos a flor de piel por decirle adiós a una de sus actividades favoritas, el Capitán de este barco se despide de una manera muy especial. A través de su cuenta de Instagram, el tapatío compartió un videoclip en el que hizo un recorrido por su carrera en el TRI, en el que recordó la primera vez que defendió los colores de México a nivel mundial y terminó con una emotiva escena en la que aparece junto a su hijo Maximiliano, vestido con el uniforme de la selección, usando la camisa con el número 18 que por todos estos años portó orgulloso su padre quien, con su despedida, se convierte en una leyenda del futbol mexicano.

Andrés preparó un clip en el que aparece en su habitación, recostado, cerrando los ojos: “Hoy termina un sueño, el sueño de un niño que se volvió realidad y tuvo en el camino adversidades, tristezas y desilusiones, las cuales estaría dispuesto a volver a pasar con tal de abrazar la gloria de llevar por años la camiseta de todos, la verde, la del TRI”, se le escucha decir al principio del clip donde incorporó varias imágenes de sus inicios. Guardo aprovechó para recordar a Ricardo La Volpe, el responsable de llamarlo por primera vez a la Selección: “No sé con exactitud el día y la hora, pero recuerdo la primera vez que un señor, un poco loco, que le decían El Bigotón, me llamó para defender esta camiseta que tanto amo. La historia iniciaba con un amistoso, sí, pero venía con mucho más, ¿era el más talentoso?, ¿era muy joven?, nadie estaba listo para responder esas preguntas, pero en la lista para el Mundial de Alemania, ahí estaba yo”.

A propósito del sobrenombre con el que se le conoce en las canchas, El Principito, Andrés comentó: “Una de mis citas preferidas del otro Principito es: ‘Si logras juzgarte bien a ti mismo serás un sabio’ y así intenté escribir mi historia con el TRI, aceptando mis derrotas. Hoy con la sabiduría otorgada tras 16 años de experiencia, puedo decir que llegó el momento de ponerle fin a este sueño, de despertar, pero no sin antes llevarme una última lección despedirme de la misma forma en la que todo comenzó, soñando”, añadió Guardado en su despedida. El anuncio del actual Capitán de la Selección, provocó la reacción de varios de sus compañeros como Miguel Layún, Memo Ochoa y Alexis Vega, quien debutó recientemente en el Mundial de Qatar: “Admiración, inspiración y respeto Capi”.

Guardado acompañó este clip de un texto que compartió en su feed en el que reconoció que no fue fácil tomar la decisión de despedirse de su sueño más especial en el futbol: “Ya lo había dicho hace tiempo, pero no había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años la Selección Mexicana. Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento. Gracias de corazón a todos los que me acompañan y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito. Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente del staff que son parte importantísima del día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años, ahora soy uno más de ustedes. ¡Gracias!”, escribió.

El apoyo incondicional de su esposa

Su aventura en la Selección, con la que participó en cinco Mundiales, no hubiera sido la misma sin la compañía de su esposa Sandra de la Vega, quien le dedicó en redes un conmovedor mensaje en el que expresó lo orgullosa que está su familia de él: “Principito: Me vuelves a hacer llorar. Sabes que no estábamos del todo convencidos en la casa con tu decisión, pero entendemos que es tu momento. Despedirte como un grande de la Selección Mexicana era tu deseo y lo conseguiste. Estamos muy orgullosos de ti, de esa carrera de 16 años, impecable con la que pocos pueden contar y de la que pocos pueden presumir. Sólo tú sabes lo que te costó estar ahí y no bajarte, ni dejar que te bajaran del barco hasta que tú tomaste esa decisión. Felicidades por tu disciplina, tu tenacidad, sin duda eres el mejor ejemplo para nuestros hijos y yo con eso me quedo. Te amamos, estamos contigo cerrando este ciclo, pero seguros de que vienen cosas mejores, porque te lo mereces después de todo lo que construyes día a día. ¡Felicidades leyenda! P.d. Ánimo mi príncipe, porque sé que no ha sido una decisión fácil y sé que este momento está siendo duro”, escribió la tapatía.