En compañía de su familia, Irán Castillo celebró el bautizo de su hijo Demian

Con un año tres meses de edad, Demian, el hijo menor de Irán Castillo, recibió el sacramento del bautismo en una íntima ceremonia en la que estuvo acompañado de su familia más cercana. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió algunas entrañables imágenes de este especial acontecimiento en la vida del niño: “Fue el bautizo del bebo”, escribió como descripción de este álbum de fotos donde vemos al pequeño vestido con una camisa blanca y pantalón a juego, prendas que combinó con un chaleco beige, con el que lució encantador. Demian contó con la presencia de su papá, Pepe Ramos, y de su hermana mayor, Irka.

Desde que Irán Castillo se enteró que Demian venía en camino abrió un espacio de comunicación con sus seguidores en Instagram en el que comparte pormenores de su maternidad. Esta es la razón por la que, al bautizo de su bebé, también estuvieron invitados de manera virtual sus seguidores que lo conocen desde que llegó al mundo. Además de sus papás y de su hermana mayor, el bebé también estuvo acompañado por sus abuelos, tíos y primos: “Gracias a toda la familia por su presencia y su amor. Los amamos mucho”, escribió en otra parte del mensaje que publicó sobre el bautizo de su bebé quien, como en todas las imágenes que comparte de él, acaparó miradas con su sonrisa.

De acuerdo con las imágenes que publicó, se sabe que tras la ceremonia, la familia al completo acudió a un restaurante donde se llevó a cabo la íntima recepción donde Demian fue el protagonista. El pasado 10 de febrero, Irán celebró el primer año de su bebé con un encantador video en el que la sonrisa del bebé conquistó a sus seguidores: “Hoy hace un año nació esta hermosura de bebé. Que ha venido a traernos tanta alegría y amor. A veces todavía no me la creo que estés aquí. Gracias Demi por todo, mi amor. Todos te amamos muchísimo”, escribió la actriz junto a este clip donde también compartió una foto del día en que su hijo llegó al mundo.

Recientemente, Irán Castillo abrió su corazón durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda en la que habló de cómo fue para ella convertirse en mamá por segunda ocasión a los 45 años de edad: “Ahora sí me informé muchísimo, le eché muchas ganas, creo que eso nos hace falta a las mujeres que estamos embarazadas, informarnos súper bien de las cosas, incluso tomé una formación de doula. Cuando llega un bebé es el futuro del mundo, por eso siento que sí necesitamos mucha información para poder parir de una manera digna para la mujer y para el bebé”, contó la actriz quien tuvo a Demian en un parto en casa, donde su esposo y su hija Irka la acompañaron en todo momento.

Demian, la cereza en el pastel

En esta conversación, Irán Castillo admitió que la llegada de su hijo Demian a su vida se convirtió en la cereza en el pastel. Para la actriz vivir esta etapa cobijada por su familia es lo más importante de su vida: “Me costó mucho trabajo estar ahorita en donde estoy y aunque ha sido difícil, porque en el postparto se pone difícil, no voy a decir que no, pero me siento que estoy en mi casa, con mi familia y ahí vamos”, explicó su realidad actual, en la que la familia que ha formado con Pepe Ramos. En enero pasado, durante su cumpleaños número 46, Irán agradeció a la vida por su familia: “Don gracias al padre-madre creador de todo por un año más de vida. Por la oportunidad de seguir compartiendo con toda la gente que amo y seguir aprendiendo de esta bella vida”, escribió como descripción de un álbum con su familia.