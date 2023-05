Bárbara Mori sobre un suceso de su pasado: 'Cometí un error gravísimo, que fue serle infiel a mi novio'

De su pasado, Bárbara Mori recuerda episodios de dificultades personales, que a lo largo del tiempo le permitieron mirar la vida desde otras perspectivas. Con total sinceridad, la actriz habló del instante en que, debido al alcohol, cometió uno de los errores que la hizo madurar y ser consciente de sus acciones, un periodo en el que puso todo su empeño para reconstruirse y ser una mejor persona. Por aquel entonces, tuvo que ser franca con una de sus exparejas, tras haber cometido una indiscreción que trajo consigo consecuencias, según reveló durante su reciente participación en el podcast de Marimar Vega y el conferencista Efrén Martínez, titulado El Rincón de los Errores.

En un momento de la charla, y como parte de la dinámica con los invitados, Bárbara fue cuestionada por Marimar sobre cuál ha sido su error favorito, ese que le permitió enmendar, de alguna manera, determinadas actitudes de su personalidad. Un poco cautelosa al responder, la intérprete dijo: “La razón por la que dejé de tomar fue porque cometí un error gravísimo, que fue serle infiel a mi novio, con otra persona. Yo en ese momento estaba como muy enojada con una pareja que había tenido porque decía muchas mentiras, entonces como que yo sentía que yo no quería ser esa persona. Yo me reflejaba mucho en esa persona y decía: ‘Yo no quiero ser, yo miento así, no quiero ser esa persona’…”, reveló.

A raíz de ese acontecimiento, Mori tomó las riendas de la situación e hizo un cambio que le permitió evolucionar en gran medida. “Empecé a buscar la verdad y a decir: ‘Yo no quiero ser esa persona, entonces yo tengo que decir la verdad en todo momento, y entonces tengo que dejar de mentir y tengo que compartir mi verdad, le guste o no a la gente’. Y empecé a experimentar esta parte de decir la verdad porque no me quiero parecer a esa persona…”, explicó la protagonista de telenovelas como Rubí, quien supo salir adelante tras tomar esa decisión que le transformó la vida por completo.

Al ahondar en sus declaraciones, Bárbara incluso evocó parte de lo que ocurrió el día en que quiso abrirse con su expareja y confesarle lo que había ocurrido. “Me pasa esto en una borrachera, termino con alguien más, y tengo que ser congruente con la verdad, entonces tengo que ir a decir la verdad y tengo que contarle a mi novio lo que hice. Me acuerdo que fui a hablar con él y le dije: ‘Me pasó esto, ya no voy a tomar porque no me hace bien, lo siento’…”, explicó con total tranquilidad, orgullosa de la manera en que, a partir de ese momento, comenzó a asimilar la vida.

Lo que vino después de la indiscreción

Ante la apremiante necesidad de un cambio en su persona, Bárbara Mori dejó por completo el alcohol, pues supo que de seguir en esa circunstancia su estabilidad emocional pendía de un hilo. Al encontrar la solución a sus conflictos y ser sincera con ella misma y los cercanos a su círculo, todo comenzó a transformarse, agradecida por haber dado ese importante paso que le permitió crecer en todos los sentidos. “Fue como muy difícil hacerme responsable de ser congruente con lo que digo, y fue un error que cometí que me trajo una gran maravilla y un gran regalo que fue dejar de tomar, porque me hacía mal y fue como un gran descubrimiento para mi vida, porque a partir de ahí arranqué con este empoderamiento… y empezó un camino precioso hacia mi bienestar y hacia mi compromiso con estar bien…”, confesó.