Tania Rincón confiesa lo difícil que fue viajar a Qatar sin sus hijos: ‘Me fui con la culpabilidad’

En medio de una de sus mejores etapas profesionales, Tania Rincón abrió su corazón durante su visita al podcast Valentinamente Feliz, conducido por Valetina Luján, al que acudió junto con Rosalinda Bueso, esposa del Canciller de México, Marcelo Ebrard, para engalanar un capítulo especial del Día de las Madres. En esta charla, la presentadora abrió su corazón y confesó qué es lo más complicado de ser mamá: “La culpabilidad, eso es lo más difícil de la maternidad para mí”, reconoció la michoacana. En ese sentido, Tania admitió que compaginar su profesión con el tiempo de sus hijos Amelia y Patricio es un tema en el que ha trabajado mucho.

Representando a todas las mujeres trabajadoras, Tania reconoció que a pesar de saber que sus hijos merecen una mamá realizada, es difícil llevarlo a la práctica: “Para mí, siento que ya lo tengo trabajado, pero siento que no: la culpabilidad de irme a trabajar y dejarlos, no la dejo de sentir. Ya camino de la mano con la culpabilidad, pero sí es un tema que me agobia mucho, porque desde que nacieron y justo cuando te los dan siempre he creído que nunca van a tener un lugar tan seguro como los brazos de su mamá. Cuando me tengo que ir a trabajar sí me voy así, pero al final del día, estoy convencida de que los hijos también tienen que ver una mamá feliz, realizada y sobre todo entendiendo que los ejemplos profesionales no solamente los prevé papá, sino que mamá también está construyendo una carrera, sus sueños”, explicó.

Recientemente, cuando tuvo que viajar por trabajo a Qatar, una gran oportunidad en el ámbito profesional, se enfrentó a la retadora situación de dejar a sus hijos al cuidado de su papá, Daniel Pérez, durante más de un mes: “Para mí de las cosas más dolorosas que me han tocado es separarme mucho tiempo de mis hijos cuando me fui al Mundial de Qatar, todavía lo cuento y me cuesta, fue durísimo”, reconoció. Tania confesó que nunca se había ausentado tanto tiempo de casa por trabajo; sin embargo, no tuvo opción: “Cuando viene Qatar, dije: ‘Estoy en una nueva empresa, ya son dos, ¿quién me los va a cuidar?’, se me complicaba muchísimo la logística y finalmente tomamos la determinación, Dani y yo, de que se quedaran aquí con él y fue muy, muy complicado”, recordó.

Aunque se apoyó de la tecnología y se mantenía constantemente en contacto con sus hijos, sí se enfrentó a situaciones difíciles de manejar: “Gracias a Dios tenemos la tecnología de una videollamada, pero un niño de 5 y una bebé de un año no les interesa estar viendo una pantalla a mí se me rompía el corazón, escuchaba que Patricio decía: ‘Mamá dijiste 40 días, no 40 años, ya regresa’, fue durísimo, fue muy complicado, me fui con la culpabilidad, eso fue muy duro, porque finalmente te veían en la tele y todo, pero yo no los podía verlos, fue muy doloroso, pero ya pasó”, contó. Tania recordó que este Mundial lo vivió muy distinto a su primera cobertura, en la que tuvo el privilegio de viajar con su hijo Patricio que, en aquel entonces tenía un año cuatro meses: “Como mamá primeriza me dio mucha paz, saber que tenía a mi hijo conmigo, que dormía conmigo”.

El equilibrio en la maternidad

Tania aprovechó este espacio para destacar la presión que la sociedad ejerce en contra de las mujeres que deciden compaginar la maternidad con su vida profesional: “Lo que más me cuesta de la maternidad es eso, despojarme de ese sentimiento de culpa, porque pareciera que en México y en muchos países de Latinoamérica está tan estigmatizada la maternidad, se nos exigen unos estándares de perfección tan altos”. Aunque ella ha logrado llegar a importantes acuerdos con el papá de sus hijos en cuanto a la crianza de los niños, continúa enfrentándose con el estigma de las madres que trabajan: “Siento que como mamás tenemos más carga, porque a los hombres todavía no se les permite (…) Me choca que las mamás no podamos delegar otras obligaciones a los papás y que no puedan ejercer su paternidad, porque no toda la carga, tanto emocional y todo, se le deje a la mamá”, explicó.