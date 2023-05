¡Es niño! Adrián Uribe y Thuany Martins revelan el sexo del bebé que esperan

Después de que sorprendieron a todos sus seguidores el pasado Día de las Madres al revelar que están en la dulce espera de su segundo hijo juntos, Adrián Uribe y su esposa, Thuany Martins compartieron con sus seguidores el sexo del bebé. A través de un video que publicaron en Instagram, los esposos mostraron el momento más relevante del íntimo gender reveal que organizaron en el jardín de su casa y en el que los invitados más especiales fueron los hermanitos del bebé, su hija Emily y Gael, el primogénito del comediante. La pareja se enteró que tendría un niño gracias a un globo que, al reventarlo, expulsó papeles en color azul. Según se escucha decir al actor, varios presentes ya habían vaticinado la noticia.

En el clip se ve el momento en el que la pareja se entera de que el nuevo integrante de su familia será un varón: “¡Gracias Dios!”, fue la frase que ambos utilizaron para acompañar este video en su feed. Emocionados, Thuany y Adrián se fundieron en un abrazo de felicidad al saber que esperan un niño mientras Adrián le decía a los presentes: “Todos tenían razón”, haciendo evidente que la apuesta más fuerte era esa. La noticia provocó la emoción de varias amistades de la pareja, como Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez quienes también se encuentran esperando a su primer hijo: “¡Felicidades, amigo! Dios los bendiga mucho”, escribió el intérprete de Te esperaba, mientras que su esposa comentó: “¡Felicidades! Los queremos”.

En otra publicación que compartió en sus historias, Adrián escribió: “Ahora sí ya estamos completos”, haciendo referencia a la próxima llegada de su tercer hijo. Cuando Thuany y Adrián esperaban a Emily, la familia anhelaba que fuera una niña y su deseo se cumplió, ahora, todos se inclinaban por un varón y nuevamente su predicción se cumplió. Hace poco más de un año, el actor confesó en entrevista para De Primera Mano que la madurez lo ha hecho un mejor papá: “Yo estoy viviendo mi paternidad como si fuera la primera vez, porque a estas alturas de mi vida, yo creo que 17 años después de haber sido papá por primera vez con Gael, pues definitivamente las cosas cambian, tienes una madurez, tienes una conciencia”, comentó.

Fue el pasado 10 de mayo que, en el marco del festejo del Día de las madres, Thuany y Adrián compartieron con su comunidad virtual la noticia de que están en la dulce espera de su segundo hijo en común. La pareja eligió una tierna foto, en la que su hija Emily aparece besando el vientre de su mamá, para dar a conocer la buena nueva: “Qué mejor manera de celebrar el Día de las Madres que con la bendición de un nuevo integrante en la familia”, escribió la pareja en una publicación conjunta que rápidamente se viralizó y provocó la reacción de varios amigos Alessandra Rosaldo, Silvia Navarro y Fernanda Castillo, quienes les enviaron sus mejores deseos.

La familia, su mejor regalo de la vida

Hace dos años, tras el nacimiento de su hija Emily, Adrián y Thuany abrieron las puertas de su casa para presentar, en exclusiva para ¡HOLA!, a su bebé. En aquella conversación el comediante confesó a las cámaras de ¡HOLA! Tv, lo especial que es para él la familia que formó tras la crisis de salud que vivió hace poco más de cinco años, antes de conocer a su esposa: “Creo que las cosas pasan por algo, siempre lo he creído y ahora más que nunca. Yo creo que todo lo que pasé fue para esto, para estar preparado y valorar todo lo que la vida me está regalando después de eso, a mi mujer, a mi hija, la salud de mi hijo y de toda mi familia, si no fuera por eso por podría disfrutar de todo lo que ha pasado en mi vida, de dos años para acá y vivo día agradecido”.