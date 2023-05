Aislinn Derbez reflexiona sobre su transformación personal: 'Me la pasé cediendo a todos mi poder'

A lo largo de los últimos tres años, Aislinn Derbez ha recorrido un camino de significativos cambios a través de los que ha experimentado determinantes aprendizajes sobre sí misma, un proceso que ha compartido en su podcast La Magia del Caos. Ha sido a partir de este proyecto que la actriz se ha abierto de capa sobre diversas situaciones emocionales que han trastocado diferentes planos de su vida, desde el amoroso y familiar hasta el profesional. Siguiendo esta misma línea, la protagonista de La Casa de las Flores ha recurrido a sus redes sociales para hablar de ciertas actitudes que adoptó en el pasado para complacer tanto a sus seres queridos como a sus parejas por temor a perder su cariño, un comportamiento que ha dejado atrás al percatarse del valor y el poder que reside en ella.

Aislinn compartió en sus historias de Instagram una serie de videos en los que externó el papel que asumió años atrás y que marcó la forma en cómo se relacionaba con los demás: “¿Están listas para hablar de algo que nunca he dicho tan abiertamente, pero que seguramente les va a quedar el saco a muchas de ustedes? Toda mi vida fui prácticamente entrenada para ser una ‘niña buena’, amable, complaciente, etcétera, y creo que la mayoría de las mujeres saben a lo que me estoy refiriendo”.

La actriz comentó que finalmente hace un tiempo se dio cuenta que muchas veces cedía su propia fuerza a los demás por el miedo a dejar de ser amada: “Bueno, hace apenas 3 años yo me di cuenta que siendo una ‘niña buena’ me la pasé cediendo mi poder a todos a mi alrededor, especialmente a familiares, parejas y sobretodo a los hombres más importantes en mi vida”. Añadió que llegó a aceptar esta idea de la ‘mujer perfecta’ en un intento por buscar la aceptación de las personas que ama: “Y pues una cree que tiene que ser una ‘niña buena’ para no ser abandonada, para que la quieran, ¿cierto? Porque nos grabaron esta idea de que si una no se porta bien, entonces estamos muy locas o somos muy rebeldes y ya no nos van querer igual porque somos demasiado”.

Sincera, Aislinn confesó que en algún punto cometió el error de depositar su valía en las opiniones de los que la rodeaban e, incluso, en su familia: “Y, además, pensaba que mi valor estaba en lo que la gente pensaba de mí o en la pareja que tenía, o en cuánto duraba con esa pareja, en qué tan orgullosa estaba mi familia de mí y el problema es que poniendo mi valor ahí, no podía estar más desempoderada”. Tras reflexionar sobre ello, la actriz agregó que salió avante de este episodio con ayuda de un taller de empoderamiento, con la coach Mar Talanquer, en el que recuperó su confianza: “A las mujeres se nos ha enseñado a ser ‘buenas’ en vez de poderosas y seguras y, ¿sabes qué? Ya me cansé de que operemos desde ese lugar”, escribió en otro de sus post.

Recientemente, la también modelo expusó en una sincera charla con su padre, Eugenio Derbez, los motivos por los que en un primer momento no deseaba seguir sus pasos en la actuación: “Es que yo no quería ser actriz porque me daba miedo, me daba pánico ser actriz y que me compararan contigo”, dijo en un capítulo de su podcast, “Cuando creces como hijo de alguien tan grande, te sientes desvalorado, te sientes como: ‘ay, bueno, yo no valgo, el que vale es mi papá’”. Sin embargo, Aislinn indicó que, con el paso del tiempo, pudo desechar aquellas inseguridades y aprovechó su conversación con el actor para expresar lo agradecida que está de que sea su papá: “Yo sí quiero decirte de lo orgullosa que estoy de ser tu hija, de lo orgullosa que estoy por todo lo que has hecho por nosotros, de todo lo que has hecho en tu carrera”.