Ángela Aguilar tras cumplir su sueño de cantar con Alicia Keys: 'Se queda en mi corazón para siempre'

Este fin de semana, Ángela Aguilar vivió una de las experiencias más especiales como cantante al compartir escenario con uno de sus ídolos en la música, Alicia Keys. Siguiendo los pasos de Karol G y de Cazzu, la hija menor de Pepe Aguilar, se sumó a la lista de artistas que han acudido como invitados de la intérprete de No one a su gira. Emocionada y sin poder creer que cantó junto a una de las mujeres que más admira dentro de su gremio, Ángela compartió en entrevista con Ventaneando sus primeras impresiones tras hacer realidad uno de sus sueños.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A su salida de la presentación en la que cantó con Alicia el tema Looking for Paradise, canción que originalmente grabó con Alejandro Sanz, Ángela conversó con la cámara del programa de espectáculos donde mostró su emoción ante este nuevo logro profesional: “Se queda en mi corazón para siempre. Esto es para mí algo que ni en mis sueños pude haber realizado, estoy contentísima”, comentó. Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de que realicen una colaboración juntas más adelante, Ángela adelantó: “Lo que te puedo decir es que no va a ser la última vez que cante con ella”.

La joven cantante también contó parte de la travesía que tuvo que realizar para llegar a tiempo a la presentación con Alicia, después de presentarse con su papá y su hermano Leonardo en Puebla: "Súper loco, porque ayer estuvimos en La Plaza de Toros, en Puebla, estuvo súper bonito, con Jaripeo sin fronteras, nos subimos a un avión, llegamos a Monterrey, canté con Alicia Keys y ya me voy de regreso a mi casa”, comentó todavía sin poder creer que había compartido escenario con una artista de la talla de Alicia Keys.

Debido a la importancia que tenía cumplir con la invitación de su ídolo, Ángela mostró su madurez como artista al disimular sus nervios sobre el escenario y regalar al público una gran interpretación. Durante su aparición en el concierto de Alicia, Ángela se mostró dueña de la situación luciendo un conjunto de corsett y pantalones de campana, como los que suele utilizar en sus presentaciones que son fuera de los jaripeos: “Acabo de cumplir un sueño”, fue la frase que publicó minutos después la joven publicó en su cuenta de Twitter.

Un papá orgulloso

También en entrevista con Ventaneando, Pepe Aguilar, el orgulloso papá y mánager de Ángela reveló que fue ella quien consiguió esta colaboración: “Dijo que gracias a su papá, a su mamá ya su disquera, pero realmente, le habló a Alicia Keys directamente, porque la conoce y como está haciendo esa gira con diferentes artistas que la han invitado, se presenta con el artista que según ella esté más fuerte en el país a donde va, por eso estuvo Karol G en Colombia y por eso invitó a Ángela acá. Eso no lo puede decir ella, porque a lo mejor suena sangrón, pero yo sí, porque soy su mánager”, confesó. Por último, aseguró que siempre estará detrás de su hija apoyando su carrer: “Me siento como groupie, para todos lados andamos con ella su mamá y yo. Y Vamos a seguir andando con ella”, finalizó.