Kim Kardashian se sincera sobre los altibajos que ha tenido con Kourtney

Faltan menos de diez días para que el clan Kardashian regresé a la pantalla chica con la tercera temporada de su reality familiar. Tal como vaticinaba el primer tráiler, los nuevos episodios se adentrarán en los recientes desacuerdos por los que han atravesado Kim y Kourtney, quienes han sostenido en los últimos años una relación de altibajos, que escaló a un nivel nunca antes visto en el 2020 cuando protagonizaron una fuerte pelea por la que, incluso, tuvieron que parar las grabaciones del programa. Aunque las agua parecían estar más calmas, el más reciente adelanto ha mostrado que las discrepancias entre las famosas prevalece, una complicada situación sobre la que se ha sincerado Kim en una entrevista para Today, en la que ha señalado que su tensión con su hermana mayor ha pasado por “ciclos” desde que terminaron la filmación.

Durante su encuentro con la presentadora Savannah Guthrie, la socialité ha hablado de las diferencias que ha tenido con Kourtney, quien en uno de los adelantos ha acusado a Kim de usar su boda con Travis Baker como una oportunidad “para hacer negocios”. Ante este panorama, la fundadora de SKIMS ha dejado claro que su relación con su hermana ha sido una montaña rusa de emociones: “Hay diferentes ciclos”, comentó, “Lo filmas, pensamos que somos buenos y nos reconciliamos, luego lo editas y ves todas las cosas que ella dice sobre mí a mis espaldas, y ella ve todas las cosas que digo sobre ella a sus espaldas. La tensión vuelve a subir y luego tienes que esperar más meses para que la audiencia lo vea y obtenga las opiniones de los demás”.

La empresaria ha asegurado que, a pesar de sus constantes discusiones, no existe una ruptura entre ellas: “Hemos estado allí antes, y siempre estaremos bien. Siempre somos una familia, así es como nos criaron”. Asimismo, se mostró agradecida de que sus seres queridos estén dispuestos a mostrar al público su fragilidad y sus pensamientos más profundos: “Estoy orgullosa de que todos sean realmente vulnerables porque estoy segura que muchas otras familias han pasado por cosas similares, tal vez en diferentes niveles y experiencias, pero estoy orgullosa de que todavía estemos tan abiertos y sigamos motivados para mostrar y compartir tanto”.

Haciendo una retrospectiva de sus últimos desencuentros, Kim señaló que trata de tomar estos episodios como lecciones de aprendizaje para el futuro. “Creo que me gusta verlo como una terapia, superarlo, pero se vuelve muy complicado y muy emotivo”, dijo antes de aclarar que ella y su familia no tienen intención de dejar de mostrar los aspectos más privados de su día a día, “Al final del día todavía amamos compartir nuestra vida, y no veo que eso cambie pronto”.

Además del drama que se ha visto en los avances, Kim ha destacado que ha sido la temporada “más emocional y frustrante” que han grabado hasta el momento y añadió que ella y su familia siempre se han manejado con total transparencia, si bien, cada miembro que participa en el programa es libre de marcar sus propios límites en torno a lo que se ve en pantalla. “Cuando nos inscribimos en esto, siempre queríamos ser súper abiertos y honestos, y obviamente hay diferentes temporadas en las que algunas personas sienten que deben poner algunos límites y quieren proteger algunas cosas, y luego otras personas que realmente quieren abrirse y compartir mucho más”, comentó la estrella del reality, cuya tercera entrega se estrenará el próximo 25 de mayo en la plataforma de streaming de Star+.