¡Bienvenida Lía! Maite Perroni y Andrés Tovar anuncian el nacimiento de su hija

El gran día llegó. Maite Perroni y Andrés Tovar han debutado en su papel de padres con el nacimiento de su hija Lía. Con una especial foto en la que aparecen las manos de la pareja entrelazadas con la de su recién nacida, compartieron con su comunidad virtual la feliz noticia. En tiempo récord, la publicación de la integrante de RBD causó revuelo entre sus seguidores alrededor del mundo generando más de 180 mil likes en menos de 20 minutos. Además de sus fans, amigos de la pareja como Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Alejandro Speitzer reaccionaron a la llegada de la bebé.

Con el anuncio del nacimiento de su hija, Maite Perroni y Andrés Tovar también dieron a conocer el nombre que eligieron para su bebé, un dato hasta ahora desconocido para sus fans: “Bienvenidas las desveladas y los pañales… Junto a nuestro amor incondicional, eres nuestra más grande bendición. ¡Te amamos Lía!”, fue el mensaje con el que la actriz y el productor acompañaron la tierna imagen que se convierte en la primera instantánea de su álbum familiar en redes sociales. Sumándose al júbilo de los papás, Irina Baeva, Renata Notni, Erick Elías, Iván Sánchez y Joy Huerta les enviaron sus buenos deseos en el inicio de su etapa como papás.

Sin duda, de los más emocionados con la noticia del nacimiento de Lía fueron Anahí y Christian Chávez, compañeros de Maite Perroni en RBD quienes reaccionaron con amorosos mensajes: “Bebita hermosa, ¡Bienvenida! Te amamos”, escribió Anahí, mientras que Chistian escribió: “Wow la sobri”, haciendo referencia al cariño familiar que existe entre todos los integrantes de la famosa banda, no por nada llaman a los hijos de Anahí y a la hija Dulce María la nueva generación RBD. Toda la comunicad internacional que sigue al grupo estaba muy pendiente del nacimiento de Lía, ya que su llegada se da sólo unos meses antes del gran regreso de Maite a los escenarios en el tour que alistan para agosto.

Fue el pasado 6 de enero, en el marco del Día de Reyes que Maite Perroni y Andrés Tovar tomaron su cuenta de Instagram para compartir emocionados la noticia de que estaban en la dulce espera de su primer hijo en común. A través de un video en el que, en su rosca de reyes se leía una leyenda que decía: “Ya somos tres”, la pareja compartió con el mundo su felicidad. En conjunto, escribieron: “Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”.

El inicio de su historia familiar

Fue a inicios de septiembre pasado cuando Maite Perroni y Andrés Tovar compartieron con sus seguidores la noticia de su compromiso. Justo un mes después, la pareja llegó al altar en una boda de ensueño realizada en Valle de Bravo. A partir de ese momento, la pareja comenzó a escribir su historia familiar juntos. En enero pasado, día después de anunciar que serían padres, Andrés celebró su cumpleaños número 42 con un lindo mensaje dedicado a su esposa: “Hoy estoy con la mujer que había soñado toda mi vida, formando nuestra propia familia, que son mi mayor alegría. Con un trabajo que disfruto al máximo y proyectos increíbles en desarrollo. Gracias Dios por la fuerza, amor, coraje, certeza, fé, sabiduría y guía con la que siempre me has tomado de la mano y me ayudaste a llegar aquí”.