La confesión de William Levy: 'El amor duele'

Inspirado por el inmenso amor a su familia, William Levy asume este instante con entusiasmo ante las oportunidades profesionales en las que se mantiene ocupado. Debido a esta situación, sus entrevistas en televisión son cada vez más habituales, como recientemente ocurrió con la periodista Myrka Dellanos, con quien conversó a corazón abierto no solo de la nueva telenovela que protagonizará para Telemundo, titulada Vuelve a Mí, sino también sobre el enorme apego que guarda con sus hijos y el consejo que les ha dado para cuando les llegue el tiempo de enamorarse de una persona, declaraciones que acapararon la atención, debido a que el galán cubano suele ser muy hermético sobre su vida personal.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La plática partió del nuevo personaje que interpreta William en esta historia, Braulio, quien es acusado de manera injusta a raíz de un conflicto. Al respecto, la guapa anfitriona quiso saber si en algún momento de la vida real al actor le había ocurrido algo similar, cuestionándolo sobre cómo se había sentido. “A veces, impotente. Es una impotencia muy grande por el querer demostrar algo que tú no hiciste, me decepciona la injusticia, sí me llega a afectar emocionalmente mucho. Pero luego como uno dice, las cosas hay que hacerlas con la cabeza fría…”, explicó en tono amable, permitiendo que la plática fluyera hacia un terreno más personal.

En otro momento, William habló de sus hijos al evocar un instante de la telenovela en la que realiza una escena con un niño, quien al juzgar por las imágenes de los avances atraviesa por una situación difícil al ser arrebatado de su madre. A tenor de esto, Myrka le preguntó si cuando hace este tipo de filmaciones suele pensar en los suyos. “Yo asocio mucho lo que me pasa en los personajes con mi vida, me imagino que si mi hijo estuviera pasando por esta situación, que ni Dios lo quiera… Tengo mis hijos, que adoro con toda mi vida…”, agregó el intérprete, quien trató de ser muy reservado al tocar este punto.

La confesión de William sobre el amor

En otro momento de la charla, Myrka Dellanos no tuvo filtros al querer indagar más sobre la relación que el protagonista de historias como Montecristo o Café con Aroma de Mujer lleva con sus pequeños, por lo que lo que le cuestionó sobre cómo hará en un futuro para proteger a su hija Kailey de los hombres. “Yo creo que mi hija, la forma de enseñarle es siendo un buen hombre delante de ella. He sido en el momento que tenía que serlo un buen esposo, o pareja como quieras llamarlo, en el momento que tenía que serlo lo hice…”, explicó ante las cámaras.

Al ahondar en sus declaraciones, William habló de cómo aconseja a sus hijos sobre el amor, a partir de sus propias experiencias y reflexiones, haciendo una confesión que atrajo toda la atención de la presentadora. “Yo le enseño mucho a los dos que cuando se enamoren van a sufrir, que tienen que aceptarlo porque el amor es sacrificio, el amor duele…”, palabras que despertaron la curiosidad en Dellanos, quien quiso saber el por qué de esa manera de pensar. “No me acuerdo exactamente donde lo escuché pero escuché algo que decía que si elegirías, qué prefieres elegir; entre una persona que te dice que te amo o una persona que se preocupa por ti. Elige a una persona que se preocupe por ti, porque todo mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que quien se preocupe por ti es porque te ama…”, aseguró el galán cubano.