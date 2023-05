Con una romántica imagen, Álex Fernández y Alexia Hernández celebraron dos años de su boda civil

Protagonistas de una entrañable historia de amor que se remonta a su niñez, Álex Fernández y Alexia Hernández celebraron el segundo aniversario de su boda civil con una romántica foto que ambos compartieron en Instagram donde dejaron ver lo enamorados que siguen. A través de su cuenta de Instagram, los esposos publicaron una imagen, captada a finales de abril, durante el festejo de cumpleaños que El Potrillo organizó en la playa por sus 52 años. Con la puesta de sol de Puerto Vallarta, como telón de fondo, los esposos posaron dándose un romántico beso que sirvió como ilustración de estos dos años como marido y mujer.

A dos años de haberse convertido en esposo por el civil, Álex y Alexia continúan tan enamorados como el primer día y ahora comparten su felicidad con su pequeña hija Mía quien, en marzo pasado, celebró su primer año de vida. Para tan especial fecha, el primogénito de Alejandro Fernández incluyó en su mensaje un fragmento de la canción de Rosalía y Rauw Alejandro, Beso: “Estar lejos de ti es el infierno. Estar cerca de ti es mi paz. 2 años casados por el civil. Te amo princesa”, fue la frase con la que el cantante acompañó esta instantánea donde aparece dándole un romántico beso a su esposa.

Por su parte, Alexia, utilizó esta misma imagen, pero lo acompañó de un mensaje dedicado a su esposo: “Lo mejor que tengo es el amor que me das. 2 años casados por el civil. Te amo Charro”. Hace un par de años, justo antes de su enlace civil, la joven tapatía concedió una entrevista al programa Ventaneando en la que compartió cómo se dio el flechazo con Álex: “Nos conocimos en la primaria, en quinto de primaria, cuando teníamos 11 años, estábamos en el mismo salón, él se cambió de escuela, nos dejamos de ver y hasta prepa no volvimos a encontrar. Me invitó primero a una fiesta de su cumpleaños, luego de ahí me invitaba a montar al rancho, al boliche, hasta que me dijo que si quería ser su novia”.

Tras reencontrarse, Álex y Alexia comenzaron un noviazgo que duró más de una década. Fue en septiembre del 2020 que la pareja compartió, en exclusiva para ¡HOLA!, la noticia de su compromiso. Para sorprender a su futura esposa, el mayor de los hijos de Alejandro Fernández organillo una espectacular propuesta de matrimonio que tuvo como escenario un helipuerto en Guadalajara, el sitio que se convirtió en el escenario para que el cantante se arrodillara y le entregara el elegante anillo firmado por Tiffany con el que le pidió que se convirtiera en su esposa. Recordemos que debido a la pandemia y a la enfermedad de don Vicente Fernández, la pareja pospuso en más de una ocasión su enlace religioso.

La íntima boda civil

Ocho meses después de su compromiso matrimonial, Álex y Alexia protagonizaron una íntima boda realizada en la casa que comparten en Guadalajara, Jalisco. Cobijados únicamente por su círculo más cercano, los novios se dieron el “sí, acepto”, él, con un elegante traje gris Oxford, mientras que la novia deslumbró con un traje de saco y falda confeccionado por Pronovias. Según compartió Álex en ese momento, reservó su traje de charro para su boda religiosa, pues, como su papá, Alejandro Fernández, lució este atuendo durante su enlace por la iglesia, algo que también hizo Francisco Barba, el esposo de su hermana Camila, el día que se convirtieron en marido y mujer.