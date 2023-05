Talina Fernández recuerda uno de los capítulos más duros de su infancia

Detrás de la personalidad alegre de Talina Fernández, se esconde un capítulo muy complicado en su vida, se trata de los años que sufrió maltrato por parte de su padrastro y padre de sus dos hermanas menores. Como pocas veces, la presentadora echó una mirada al pasado durante una entrañable entrevista de semblanza que le realizó la integrante de Pandora, Isabel Lascurain para su canal de Youtube. Más sincera que nunca, La dama del buen decir hizo un recuento de su vida, en el que, inevitablemente tuvo que tocar uno de los temas más dolorosos de su pasado, la violencia que vivió en su casa tras el divorcio de sus padres.

De entrada, debido a la época, ser hija de un matrimonio divorciado fue un problema hasta en la escuela: “No me aceptaron en el colegio”, comentó al recordar que fue rechazada del Colegio Vallarta, luego de que el matrimonio de sus padres quedara disuelto. Talina contó que una vez que sus papás se separaron ambos rehicieron sus vidas: “Mi mamá se vuelve a casar y tiene dos niñas. Y mi papá también, tengo cinco medios hermanos”. Tras el divorcio, ella se fue a vivir con su mamá, a quien jamás le contó de los malos tratos que recibía de su esposo: “Con ellas crecí, pero les llevo muchos años, 8 a la que me sigue, 10 a la que sigue. Mi padrastro fue un abusador y yo no le dije a mi mamá, porque ella ya tenía dos niñas de él y yo pensaba que, si le decía a mi mamá, ella se iba a divorciar y mis hermanitas iban a tener que aguantar a otro padrastro que les iba a hacer lo mismo, la mente de una niña, tenía 7 años”.

Talina contó por primera ocasión la clase de maltratos que recibió por parte del papá de sus hermanas: “Con miedo, miedo porque era muy cruel. Si mi papá me regalaba un perrito y yo estaba feliz con mi cachorro, él llegaba con una pistola y me decía: ‘Te voy a matar a tu perro’, era más cruel que abusador”, recordó. Con los años, la conductora ha querido entender el por qué del actuar de su padrastro, aunque le resulta imposible entenderlo: “Era muy cruel, un hombre horrendo, que a su vez debió tener una infancia espeluznante y él se dedicó a cuidar a sus hermanos, pero eso no justifica lo que fue conmigo”. La conductora recordó que para ella, su prioridad siempre fue velar por el bienestar de sus hermanas: “Eso es lo que quise toda mi vida, proteger a mis hermanitas”, reconoció.

En gran medida, el abuso que recibió de su padrastro la orilló a casarse, a los 19 años, con Gerardo Levy, el padre de sus tres hijos: “Hasta que me casé y salí corriendo. En mi época así era”, reconoció. A pesar de que dedicó su vida al cuidado de sus hermanos, Talina no pudo evitar que esa situación se repitiera en su familia: “Luego mi madrastra se casó con otro señor, se muere mi papá, y ella se casa con otro sujeto y mis tres hermanos (por parte de su papá) son abusados por su padrastro. Jorge mi hermano se viene a vivir conmigo de inmediato, los tres vivieron conmigo, desafortunadamente, mis dos hermanos varones, son muy ingratos, no los vuelvo a ver y ella es maravillosa, Gaby es un sol, pero ellos, no”, reveló.

Un testimonio de sobrevivencia

A pesar del dolor que le provocó en la infancia esta situación, de la que no pudo hablar hasta la edad adulta, Talina tiene muy claro cómo superó esta situación que la marcó: “Yo que fui víctima de esto, no odio a todos los hombres, ni quiero maltratarlos, ni quiero superior a ellos. Me he casado tres veces, me he enamorado muchísimas veces, no por uno van a pagar todas”, comentó la conductora. La dama del buen decir reconoció que ese capítulo está sanado y que no interfirió en su manera de relacionarse con el sexo opuesto, para muestra la relación que sostiene con su actual novio con quien disfruta de una buena relación, pero descartó llegar al altar: “No me voy a casar, el compañero que tengo es grato, es fino, es educado, es una agradable compañía”, así lo describió.