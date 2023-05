Sasha Sokol rompe el silencio tras el proceso legal contra Luis de Llano: 'Manipuló y disfrazó de afecto su abuso'

El paso del tiempo del tiempo no fue impedimento para Sasha Sokol al tomar la decisión de hablar sobre la relación sentimental que sostuvo con el productor televisivo Luis de Llano, misma que se dio cuando ella tenía 14 años y él 39. Con el apoyo de los suyos, también emprendió un proceso legal en contra del realizador, quien ha sido acusado de haber dañado la integridad psicológica y moral de quien para ese entonces era una menor de edad. Con firmeza, la cantante y actriz ha hablado tras haberse dado la sentencia en contra de De Llano, quien además de rendir una disculpa pública, deberá pagar una indemnización que la intérprete donará a una organización que trabaja en pro de las víctimas de violencia y abuso.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A raíz del proceso legal que llegó a los tribunales, se determinó que por aquel entonces sí hubo una relación asimétrica e ilícita, un camino que le ha permitido a Sasha reflexionar y ser una voz que pueda sentar un precedente para quien atraviese por situaciones similares. En entrevista con el diario español El País, la intérprete explicó por qué razón su demanda en contra de Luis de Llano se centró en el daño moral. “Porque es lo único que tengo, mi causa penal prescribió hace muchos años. Yo tenía que haberme dado cuenta dos años después de que la relación terminó y haberlo denunciado, o sea, antes de cumplir 19. Yo me pregunto, si el dolor no prescribe, ¿por qué prescribe la ley? Por lo menos ahora las leyes reconocen que las víctimas podemos tardar décadas en entender lo que nos pasó y por eso a partir del 2021, casos como el mío ya no prescriben y se penan hasta con 24 años de cárcel…”, dijo.

Durante la charla, que se llevó a cabo de manera virtual con el medio español, Sokol habló de la manera en que por esos años ocurrió ese romance que por muchos fue callado y normalizado. “Todo empezó tal cual, separándome de los demás, haciéndome sentir especial con actos muy concretos... Uno de mis compañeros recuerda esos actos, porque le llamaron la atención y él decía: 'Ojalá me trate así a mí'. Si esa atención que depositó en mí la hubiera depositado en cualquier otro, muy probablemente hubieran acabado en la misma historia que yo. Hoy sé que a lo que hizo durante esos meses previos al inicio de nuestra relación se le llama grooming. Luis pudo llegar hasta donde llegó porque tenía mi confianza y la del núcleo cercano, incluida mi familia. Manipuló y disfrazó de afecto su abuso…”, dijo.

En otro momento de la plática, Sasha evocó el instante en que tuvo que comunicar a sus padres los detalles de la relación amorosa con Luis de Llano, por lo que tomaron cartas en el asunto y la mandaron a estudiar al extranjero. “Todo el año que estuve fuera, la relación siguió a escondidas de mis papás. Luis fue muchas veces a Estados Unidos a verme y a diario hablábamos por teléfono. Por eso me duele tanto que, en sus entrevistas y comunicado, Luis haya hecho creer que la relación fue transparente. Y la gente opina y pregunta: “¿Dónde estaban los papás?”, pues estaban engañados y confiando en un señor que era nuestro productor y que supuestamente nos cuidaba y protegía…”.

Su vida después de la denuncia

Luego de enfrentarse a un periodo en el que gracias a la terapia y a un proceso de introspección pudo desenmarañar la raíz y las consecuencias de esa relación sentimental asimétrica, Sasha Sokol habla sobre su presente y la manera en la que emocionalmente se encuentra ahora. “Cuando denuncias te sientes atada irremediablemente a tu agresor. Pero no podía no hacerlo. Me tardé 38 años en atreverme a ver lo que me pasó. Ojalá el abuso hubiera terminado en el 88, pero es que sigue sucediendo hoy. Cada vez que habla de mí, es una forma de abuso… Por primera vez se estabiliza la verdad, por primera vez el juicio público cae en él. Pero el proceso legal es sólo una parte, mi trabajo personal continúa…”, dijo.