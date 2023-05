Con una íntima celebración con su familia y amigos, Camila Sodi festejó su cumpleaños número 37

A diferencia del año pasado, cuando Camila Sodi celebró su cumpleaños trabajando, esta vez, lo hizo en la comodidad de su hogar, rodeada de sus seres queridos. A través de su cuenta de Instagram este domingo, 14 de mayo, la protagonista de Rubí estuvo compartiendo algunas fotos y videos del íntimo festejo que disfrutó por sus 37 años. Cobijada por el amor de su familia y amigos, se dejó consentir por los suyos a quienes dedicó unas lindas palabras, tanto en su feed como durante la reunión en la que sopló las velitas de los cinco pasteles con los que la sorprendieron. Junto a su mamá, Ernestina Sodi y su hermana, Marina, la actriz escuchó Las Mañanitas y pidió su deseo de este año.

Ataviada en un look muy cómodo y casual, Camila disfrutó de esta íntima celebración en la que el amor de su círculo más cercano se convirtió en el mejor obsequio: “Los amo, gracias por estar en mi vida, nada de lo que hago tiene sentido si no estoy acompañada de la gente que amo y son ustedes”, comentó la cumpleañera durante el brindis que realizó en su casa. Según vemos en sus historias, una de sus mejores amigas, la cantante Amandititita le llevó dos pasteles con dos mensajes; en el primero se leía: “Eres el amor que das” y, en el segundo, la frase: “Te amo, pájaro”, haciendo referencia al sobrenombre que usan ambas.

El detalle de Amandititita se convirtió en la foto que utilizó Camila para escribir un mensaje dándole la bienvenida a su nueva edad: “37 años viva. Mi vida solo tiene sentido porque la comparto con seres humanos maravillosos que me llenan de amor y me amplifican. Gracias. Les amo. Gracias por el pastel más elocuente y perfecto pájaro mío”, escribió la actriz. En los videos que compartió en sus historias vemos la gran relación que sostiene Camila con su mamá, Ernestina Sodi, quien fue la que la animó a dedicarles unas palabras a sus invitados. También vimos a Marina Sodi, su hermana, quien viajó desde Mérida, donde vive, a la Ciudad de México para pasar esta especial fecha a su lado.

En esta reunión, también vimos a Geraldine Bazán, una de las grandes amigas de Camila en el medio, quien le escribió: “Feliz vida hada mágica de la tribu del amor”. Este año, la cumpleañera eligió un festejo en el que lo más importante fue disfrutar del cariño de los suyos. Recientemente, la mexicana acudió como invitada podcast español, Poco se habla, donde dando lecciones de madurez compartió cómo ve la vida ahora: “Llegas a un punto en el que te vale lo que piensan los demás vives tu vida como tú quieras, muestras lo que quieres en tus redes, lo que no, no, o sea eres dueño de ti y creo que ese lugar de valor propio es al que todos tenemos que llegar al final”, comentó.

Su especial regalo

Desde hace varios años, Camila Sodi ha comenzado un proceso de transformación en el que su prioridad es estar bien con ella misma y con los suyos, en ese sentido, hace un par de meses, la actriz sorprendió a sus seguidores compartiendo algunas imágenes de los días que se tomó para vacaciones en solitario: “Me regalé una semana para mí, toda completa para mí. Me lo merecía, me amo y amo cómo me cuido y me acompaño en mi crecimiento interior. Sanando en conciencia, les comparto unas fotos de mi ser estos días, sin retoque, sin moverles la luz, sin maquillaje, como un humano procurando su bienestar, feliz”, escribió junto a varias imágenes de esta especial escapada.