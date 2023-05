Becky G acerca de los cuestionamientos sobre su compromiso: 'Si hay algo que decir, lo voy a decir'

Para Becky G no han sido días fáciles. Y es que la cantante se ha visto inmersa en un mar de especulaciones sobre su relación con el futbolista Sebastián Lletget, quien luego de haber sido señalado de haberle sido infiel a la intérprete de origen mexicano, admitió su culpa en un extenso mensaje que público en su perfil de Instagram, en el que incluso se disculpó con la intérprete, con quien se había comprometido apenas en diciembre pasado. Sin embargo, hasta el momento Becky ha guardado silencio respecto a esta situación, por lo que a su reciente llegada a la Ciudad de México, a donde arribó para participar en un festival musical, la intérprete decidió pasar de largo y evitar dar alguna declaración a la prensa que la esperaba en el aeropuerto, lo que desencadenó un momento de caos en el lugar. Fue por eso que, a través de sus redes sociales, la cantante decidió romper el silencio, aunque evitando dar alguna declaración relacionada con la situación que enfrenta a nivel personal, dejando en claro sus razones por las que ha decidido mantenerse en silencio.

A través de un video que ha compartido en su perfil de Instagram, la cantante de Sin Pijama se refirió al vertiginoso momento que vivió con la prensa a su llegada al país, una ocasión en la que los medios, en un intento de obtener una declaración de la intérprete, se enfrentaron a su equipo de seguridad. “Quería tomar un momento para hablar de lo que ocurrió en el aeropuerto. A todas las personas que estaban ahí espero que estén bien. Se que fue un momento muy intenso, un momento de locos. Sinceramente, me impactó de una manera muy fuerte", comentó Becky en su mensaje. “Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen 'solo intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo'", continuó. "Mira, yo también estoy intentando hacer lo mío y el mío no tiene nada que hacer con drama, con ser chismosa y de hablar de cosas negativas en la vida. Por favor, ustedes me conocen”, agregó.

Por otro lado, se encargó de dejar en claro que, por el momento, no tiene nada que declarar sobre su vida personal, pidiendo respeto a su decisión de guardar silencio. “Si hay algo que decir, lo voy a decir, y si no hay nada decir, no lo voy a decir. Esta es una relación mutua. Si yo te doy el respeto, por favor, al revés también. Eso es la única cosa que pido", continuó. “Para mí la ansiedad es algo tan real, y cuando me siento tan incómoda, siento que no puedo conectar porque no me siento segura", mencionó. "No quería quedarme callada, sé que 'calladita me veo más bonita', pero no", finalizó, cerrando así con este tema.

El mensaje de Sebastián con el que se disculpó con su prometida

Luego del revuelo que causaron los señalamientos en su contra, Sebastián Lletget no tuvo más remedio que admitir su culpa y mostrarse arrepentido a través de un comunicado que lanzó a través de su perfil de Instagram. “En las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, hubo un lapso de 10 minutos en mi juicio que resultaron en un complot para extorsionarme”, se puede leer en un fragmento del mensaje. “Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales con más mentiras que verdades y con publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentado o poner en riesgo", agregó.

El deportista aprovechó el momento para disculparse con su novia, mientras revelaba que se sometería a un programa de “bienestar mental para trabajar" en las partes de él "que necesitan sanación profunda”. “Para Becky, has sido la luz de mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que mereces”, expresó.