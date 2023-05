Ale Capetillo revela los detalles de su debut en el mundo de la moda

Ale Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, se ha caracterizado por ser una de las influencers más activas y transparentes con sus seguidores en sus redes sociales, sin embargo, en los últimos meses se mantuvo hermética en relación a sus constantes viajes a México; recordemos que ella radica en Madrid, España. Aunque por cerca de medio año optó por manejar con secrecía la razón de sus visitas a tierras aztecas, finalmente este viernes 12 de mayo rompió el silencio y reveló el motivo de sus travesías, teniendo entre manos un nuevo proyecto: su línea de ropa. Ésta fue esperada por sus fanáticos durante años y finalmente la creadora de contenido compartió algunos de los detalles más relevantes de su nuevo emprendimiento. Aquí te contamos todo lo que sabemos de la marca de textiles a cargo de la hija de una de las parejas más relevantes de la farándula nacional.

A través de Instagram Stories, Ale se sinceró con sus seguidores y aprovechó una dinámica en su cuenta para confesar lo que ha tenido entre manos desde hace medio año. En primer lugar, se disculpó por mantenerse distante de las plataformas digitales, no obstante, adjudicó su ausencia al cansancio de la última semana, el cual se debió a un viaje de trabajo. “Me he drenado bastante, no les voy a mentir, y he tratado de estar creando constantemente contenido porque la verdad no me gusta de la nada desaparecerme”, añadió.

Además, se dijo extrañada de no compartir de forma diaria su estilo de vida, pues al ya haber construido un vínculo con su comunidad digital, considera que no mantenerse en contacto por tan solo un día se traduce en un largo periodo sin comunicación. “Igual fue el Día de las Madres, y la verdad, y ustedes lo han visto en mis videos, he disfrutado muchísima a mi familia”.

Tras esa introducción, Ale por fin expresó el porqué del cúmulo de misterios, no sin antes aclarar que lo hizo hasta ahora que tiene las cosas un tanto seguras, aunque reconoció que esto se trata de un miedo al fracaso y al no haber podido lograr aquello que, sin suficientes bases, compartió, algo similar al no contar para ‘no salar’. “Así que por qué no, vamos a contar en qué estamos (…) ya estamos en el mood. Bueno, yo creo que ya lo suponían, vamos a lanzar mi marca de ropa”.

Una vez comentado, dijo que por fin está en posibilidades de compartir el proceso de consolidación de su negocio. “A partir de ahora ya me van a acompañar, paso a pasito”. Habló también sobre la aventura y reto que ha representado la creación de su firma, pues se conforma hasta ahora de risas, tropiezos y victorias. “Ver cómo se está formado este bebé es lo más divertido”. Finalmente, previo a comenzar con los detalles de su marca, aseguró que fue muy complicado guardar el secreto, pues en ocasiones, cuando ella subía fotografías o videos de su día a día revisando los materiales de producción, algunas personas le preguntaban directamente si se trataba de una próxima marca de ropa, a lo que ella debía abstenerse de responder. “Y aparte yo que hablo por los codos, o sea, ¿saben lo que ha ido para mi no contarles esto? Siento un peso menos de encima”.

Lo que sabemos de la marca de ropa de Ale Capetillo

En relación a las tallas y los cuerpos diversos, Capetillo declaró que se encontró con un dilema, pues de inicio no cuenta con los recursos ni infraestructura para realizar una producción con una gran gama de tamaños y tallas. Sin embargo, para resolverlo y cumplir con su objetivo de ser inclusiva, introdujo prendas oversize. “Es algo bueno porque puedes jugar mucho con las tallas y los tamaños, entonces en una prenda no te tienes que diversificar en 10 mil tallas (…) le queda a diferentes tipos de mujeres y hombres”.

Sobre el método de compra y la disponibilidad internacional, Ale comentó que cualquier persona del mundo tendrá la posibilidad de comprar desde donde se encuentre. Según la modelo fue ella quien propuso a su equipo de trabajo que no se limitara a México la venta. También dijo que sus seguidores podrán ser parte de las campañas, para así dar una imagen real y auténtica a la marca. “Gente y tallas reales”.

Tocando el tema de los precios, y en respuesta a una pregunta sobre la accesibilidad de los productos, Ale detalló que por ahora no habrá una variedad amplia de productos ya que en lugar de colecciones la marca se basará en drops, es decir, lanzamientos continuos pero limitados de prendas. “Dentro de la variedad de productos sí traté de meter algunas cosas más accesibles que otras”, comentó.

No obstante, también existen piezas cuya materia prima exige un costo que podría considerarse alto, aunque explicó que se debe a la calidad que tiene por fin ser una inversión que puedas usar y mantener en tu guardarropa por años. Finalmente, descartó por el momento la existencia de una tienda física, concentrándose en el mercado digital, también aprovechó para aclarar que ella será la única diseñadora, por ahora la marca no tiene un nombre en específico o por lo menos no lo relevó.