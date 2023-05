Llena de nostalgia, Ale Capetillo dice adiós a México y vuelva a España

Han sido días llenos de emociones para Ale Capetillo, quien pasó la última semana recuperando el tiempo al lado de su familia y amigos en México. Sin embargo, el deber la llama y tras unos días de reencuentros con sus padres, Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, y con sus cuatro hermanos, quienes se convirtieron en sus cómplices durante su estancia en el país, la guapa influencer ha puesto rumbo hacia Madrid, España, ciudad en la que se ha instalado desde hace algunos años y que se ha convertido en su segundo hogar. Algo que la ha llenado de sentimientos encontrados, pues a pesar de que añora volver a su hogar y reencontrarse con su novio y su perrito, el dejar a su familia y amigos en México sin duda la han puesto un tanto triste y nostálgica.

Así lo compartió Ale a través de sus redes sociales, donde ha compartido su sentir respecto a esta nueva despedida de su familia, algo de lo que incluso hablaba a su llegada al país, en donde también revelaba que el haberse despedido temporalmente de su hogar en España la había puesto un tanto triste. "El arte del adiós. El aeropuerto se ha vuelto rutinario y sigo sin poder acostumbrarme a decirles adiós", expresó la joven al pie de un video en el que ha recapitulado algunos de los instantes más entrañables que vivió durante esta visita a México, desde el primer encuentro con sus hermanos, hasta las comidas familiares al lado de sus papás, mostrándose conmovida casi hasta las lágrimas en su camino al aeropuerto.

Cabe destacar, que hace unos días Ale hablaba de la nostalgia que a veces siente al pensar en su hogar en México y todo lo que dejó en el país al mudarse a España, en especial a su perrito de nombre Oscar, el cual ha quedado bajo el cuidado de su abuelita tras su partida. Sin embargo, según ha revelado Ale, espera muy pronto poder llevarlo con ella hasta la 'Madre Patria' y así poder estar finalmente juntos. “Definitivamente tengo como objetivo lograr llevarme a Oscar a Madrid… Este viaje me di cuenta de la lealtad y agradecimiento que un perrito adoptado tiene. Llevo dos años viviendo fuera y Oscar se quedó a vivir con mi abuela. Pensé que cuando regresara a visitarlo ya no me haría tanto caso o que estaría más alejado. Cuando me recibió después de tanto tiempo se sintió como si nunca nos hubiéramos dejado de ver… A partir de este viaje me di cuenta como una de mis metas es llevarme a Oscar a vivir conmigo. Es impresionante el bond que tengo con mis cachorros”, compartió.

El capítulo más valiente de su vida

Haciendo un balance de su mudanza a Madrid, Ale reconoció en una charla que sostuvo con HOLA.com México para su primera portada digital, que tiene la frase perfecta para describir esta aventura lejos de casa: “La recompensa detrás del miedo”, nos dice convencida. Tras vencer sus temores, la joven está lista para continuar con paso fuerte su camino al éxito, una experiencia que busca compartir con sus seguidores y con todos aquellos que estén pensando en hacer algo tan atrevido como empezar de cero en otro país, a quienes les dice: “El consejo que yo daría sería: Salirse de su zona de confort y no tenerle miedo a todos esos retos que te van a pasar y que son parte dé”, reconoció.

Aunque ya se siente más segura en Madrid, estar lejos de su familia sigue siendo lo más complicado de esta situación, por lo que ya sueña con poder abrazar de nuevo a los suyos: “Estoy con ansias ya de verlos y espero que me hagan pronto una sorpresa”, comentó sobre sus hermanos Ana Paula y Eduardo, pues reconoció que, por el momento, no cree que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo la visiten y explicó por qué: “Mis papás no sé, porque en mi familia somos un ejército, justo se tendrían que traer a todo el ejército”.