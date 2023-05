Aislinn Derbez sobre las comparaciones con Eugenio Derbez: 'Me sentía insegura'

La historia de éxito de Eugenio Derbez es digna de admirarse. Y es que a pesar de ser hijo de una de las figuras del cine mexicano más reconocidas de su época, el intérprete se encargó de labrar su propio camino a través de su talento y su capacidad para transformar cualquier adversidad en una oportunidad. Algo que para Eugenio era fundamental para su carrera, pues quería alejarse completamente de la imagen de su madre y no crecer bajo su sombra, pues quería evitar a toda costa que lo compararan con ella. Una experiencia que ha vuelto a vivir ahora a través de sus hijos, quienes constantemente han dejado en claro su deseo de brillar con luz propia y de evitar a toda costa el ser comparado con su papá. Tal y como lo reveló Aislinn Derbez en el reciente capítulo de su podcast La Magia del Caos, en el que además de reflexionar sobre las ventajas de ser hija de Eugenio, se mostró arrepentida de haber sentido en el pasado que no era lo suficientemente buena para ser comparada con su papá.

Con total honestidad, Aislinn habló con Eugenio, quien fue el invitado para esta edición de su podcast, sobre el miedo que le daba el solo pensar en dedicarse a la actuación y el ser comparada con él, pues en aquel entonces, se sentía insegura al pensar que no lograría llenar los zapatos de su papá. “Yo no quería ser actriz porque me daba miedo, me daba pánico ser actriz y que me compararan contigo y me dijeran: ‘ay sí, solo quieres ser actriz porque es hija de Eugenio Derbez’”, expresó la influencer de lo más sincera. A lo que el actor respondió, haciendo gala de su buen humor: “Desperdiciaste tres años de tu vida y acabaste siendo actriz, y de todas maneras te iban a comparar siempre, a mi siempre me comparaban con mi mamá”.

Aislinn ahondó en el tema y explicó las razones por las que quería evitar a toda costa ser comparada con su papá. “Crecí como siendo bastante rebelde y que también me di cuenta sí había por ahí una cierta sensación de tengo miedo con mi carrera y mi futuro, porque constantemente me van a estar comparando con mi papá, y mi papá es tan grande y tan brillante que yo no siento que me puedo comparar con él, y que entonces yo me hacía como chiquita, y me sentía insegura”, detalló.

Sin embargo, con la madurez, la actriz se fue dando cuenta de lo afortunada que era de tener a un padre como Eugenio Derbez y de todo lo que el también comediante ha hecho por cada uno de sus hijos, mostrándose orgullosa de él y de ser comparada con él. “Ahorita que estuve reflexionando estos últimos meses, en terapia y todo, que me he dicho: ‘cuánto tiempo de la infancia pasé sintiéndome de repente avergonzada de que me compararan contigo y que hoy en día digo: wow, ve el papá que tengo, ve todo lo que mi papá me ha dado, ve todas las puertas que mi papá me ha abierto’, y que luego nos pasa que como hijos no valoramos eso, como que nos fijamos nada más en las cosas que se nos cerraron, que nos sentimos de repente abrumados, opacados por ese brillo tan enorme que tú tienes, que a veces es fuerte cuando eres hijo de alguien tan importante, y que, en lugar de valorarlo, nos victimizamos: ‘no es que el ser el hijo de mi papá hace que yo me haga chiquito’”, expresó.

El amoroso mensaje de Aislinn para Eugenio

Luego de exponer sus sentimientos y de que Eugenio Derbez la escuchara con atención, Aislinn aprovechó la ocasión para agradecerle a su papá todo lo que ha hecho por ella y por sus hermanos, así como lo arrepentida que se siente de haber sentido cierto rechazo de ser hija de Eugenio. “Yo sí quiero decirte de lo orgullosa que estoy de ser tu hija, de lo orgullosa que estoy de todo lo que has hecho por nosotros, de todo lo que has hecho en tu carrera, de pedirte de verdad perdón si en algunas ocasiones me sentí como opacada por ti, o me sentí menos por ti, o comparándome incluso contigo, porque yo siento que tu estás abriendo caminos, estás abriendo puertas para nosotros como tus hijos, y que depende de nosotros si nos sentimos chiquitos o si utilizamos esas puertas y esos caminos que tu estás abriendo para que nosotros lo aprovechemos, que nosotros utilicemos todo ese caminos que tú estás abriendo”, expresó la intérprete conmovida.