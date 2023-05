'Nunca dejaré de apoyarla', Juan Soler sobre su actual relación con Maky

Luego de su separación, Juan Soler y Maky han logrado mantener una relación cercana y muy cordial, siempre pensando en el bienestar de sus dos hijas, quienes sin duda serán el lazo que los unirá para siempre. Algo de lo que habló en un reciente live que organizó con sus fans a través de YouTube, en el que de la mano de su novia, Paulina Mercado, respondió a algunas preguntas relacionadas con el divorcio, compartiendo con sus seguidores algunos consejos sobre este tema, todo esto a través de su experiencia. Es por eso que no pudo evitar los cuestionamientos sobre su relación con Maky, algo de lo que habló con total apertura, poniendo en alto la buena relación que mantiene con su ex.

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Juan respondió a los cuestionamientos de sus fans relacionados con Maky, una oportunidad que aprovechó para dejar en claro que, aunque su relación gira en torno a sus dos hijas, siempre contará con su apoyo. “Tengo una buena comunicación con Maky, ella es una mujer que es una muy buena mamá y siempre nuestras pláticas son con relación a nuestras hijas, Mia y Azul”, comentó el intérprete. “Una cosa no quita a la otra, haya quedado lo que haya quedado después de la relación, creo que es muy importante que la persona que llevaba el soporte de la familia no quite el apoyo porque cambia radicalmente la vida de tus hijas también, de tu familia, y en el momento en el que tu elegiste a la persona, elegiste por algo en particular”, agregó.

Por otro lado, el intérprete resaltó que, más allá de las razones que pudieron desencadenar su separación, es importante rescatar todos los buenos momentos que esa relación dejó, para poder seguir adelante con su historia, ahora desde una nueva perspectiva. “Hay que tener la capacidad de quitar las razones por las cuáles se llegó a la separación y poner sobre la mesa los buenos momentos que se vivieron para tener un recuerdo con mucha alegría, para seguir estando dentro de ese vínculo que va a ser para siempre, porque los hijos ahí van a estar siempre”, expresó. “Creo que es importantísimo que puedas voltear y ver a tu expareja con alegría y saber que va a ser tu vida para siempre”, agregó.

Al escuchar las palabras de Juan Soler, Paulina Mercado para expresar su admiración por el actor, reconociendo su compromiso por mantener una buena relación con su ex. “Por muchas razones me enamoré de Juan, pero una de ellas y muy importante es el cómo habla y cómo trata a Maky, a su exmujer, a su exesposa, que evidentemente ya no fueron esposos, pero seguramente pueden ser amigos. Me encanta como la protege, me encanta cómo la cuida, me encanta cómo habla de ella, como siempre que te busca, que te necesita estás para ella, eso me hace admirarte mucho”, comentó la presentadora.

¿Se volvería a casar?

Directo como suele ser, Juan Soler habló recientemente de cómo se han planteado su relación él y Paulina, dispuestos a hacer de su noviazgo una etapa plena. De hecho, aseguró que ambos tienen muy claras sus prioridades en este terreno. “Seguramente no va a haber matrimonio, nada de eso, ya los dos somos divorciados y los dos ya aprendimos la lección…”, dijo sincero en entrevista con el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube, reiterando el pensamiento con el que ambos han logrado coincidir, algo que sin duda ha sido favorable para los dos. “Creo que el compromiso va desde otro escenario y queremos ponerlo de esa manera…”, afirmó el intérprete.