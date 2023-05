Ana Bárbara habla del distanciamiento con José Emilio Levy: 'No se puede un día tener un hijo y decir ya no'

A lo largo de los años, Ana Bárbara ha logrado construir una entrañable relación con María, Paula y José Emilio Fernández Levy, los tres hijos de la fallecida Mariana Levy, a quienes acogió como si fueran sus propios hijos luego de la repentina partida de la actriz y de que la cantante iniciara una relación con José María Fernández ‘El Pirru’, padre de los dos menores. Sin embargo, hace unos días, fue José Emilio quien reveló que desde hace poco más de un año, ha estado distanciado de la ‘Reina Grupera’, a quien incluso a través de una publicación le hizo saber sus intenciones de retomar su relación con ella, reconociendo que fue él culpable de su distanciamiento. Ante estas declaraciones, Ana Bárbara ha reaccionado en un reciente encuentro con la prensa, en donde se encargó de dejar en claro que este asunto lo resolverá en privado, pero reiterando el gran cariño que tiene por los tres hijos de Mariana Levy.

Así lo compartió la intérprete de Bandido en un reciente encuentro con la prensa, en el que no pudo evitar las preguntas relacionadas con las declaraciones de José Emilio, un espacio que la cantante aprovechó para fijar una postura al respecto, dejando en claro que este asunto con su hijo prefiere mantenerlo en completa privacidad y resolverlo directamente con él. “Está bien que él quiera desahogarse… Saben de mí, de mi intención como madre, yo les tengo un amor incondicional a mis hijos, pero la ropa sucia la voy a lavar en casa”, dijo la artista en declaraciones retomadas por Univisión.

La intérprete ahondó en el tema y dejó en claro que las cosas entre ella y su hijo se pueden resolver, pues dijo, no es que su relación vaya a terminar de la noche a la mañana; sin embargo, insistió en que su distanciamiento con José Emilio será algo que resuelva en privado. “No se puede un día tener un hijo y decir 'ya no', no es por ahí, pero tampoco es así tal cual. Déjenme resolverlos (los problemas), saben que les comparto mil cosas, tengo la Vida Bárbara (su canal de YouTube), tengo mi Instagram, subo un montón de cosas, pero también hay cosas que son privadas", señaló.

¿Qué fue lo que causó su distanciamiento?

En una reciente entrevista, José Emilio abrió su corazón para hablar del distanciamiento con Ana Bárbara. “Por cuestiones mías de que yo la ca… en gran medida con ella, me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella…”, confesó en entrevista con TVNotas. Al explicar la razón que detonó esa circunstancia, dijo: “Las actitudes que tenía con ella no eran las mejores, eran bastantes malas. Yo todo el tiempo con cara de enojón, de mal humor, no agradecía nada… Mi actitud era de no agradecer las cosas que ella hizo por mí; honestamente, reconozco que fui muy malagradecido con ella…”, dijo.

Ante el complicado panorama para José Emilio Fernández Levy sobre su convivencia con Ana Bárbara, el joven envió, a través de la publicación antes citada, un sincero mensaje a la cantante, en espera de poder reanudar lazos con ella y demostrarle el inmenso cariño que le tiene. A pregunta expresa sobre qué le diría, respondió: “Que te amo demasiado, que me perdones lo que hice, que no sé en qué estaba pensando y me encantaría volver a verte, platicar contigo. Me encantaría volver a tenerte como madre…”.