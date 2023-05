Tiffany & Co., la firma encargada de la joyería en el Renaissance World Tour de Beyoncé Tras el inicio del Renaissance World Tour, la firma Tiffany & Co. informó que es la joyería oficial de la gira internacional a cargo de Beyoncé.

La cantante estadounidense, Beyoncé, es en la actualidad una de las máximas exponentes de la música en habla inglesa. A lo largo de 27 años de carrera ha experimentado con múltiples géneros como el R&B, pop soul, hip hop, entre otros, lo que la convierte en una artista versátil y la persona más galardona de la historia por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. El pasado 5 de febrero Beyoncé sumó a su lista cuatro premios Grammy por las categorías Mejor grabación dance/electrónica, Mejor canción R&B, Mejor álbum dance/electrónica y Mejor actuación R&B tradicional, con lo que llegó a un total de 32 gramófonos. Este logro sería solo la antesala de un año lleno de proyectos, pues el 10 de mayo dio inicio a su novena gira musical, titulada Renaissance World Tour, misma que contará con por lo menos 50 fechas y donde la moda junto a los visuales juegan un papel importante, destacando sus vestuarios y joyas exclusivas de Tiffany & Co., firma oficial de la serie de conciertos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La gira internacional de Beyoncé arrancó el pasado miércoles en la Friends Arena, en Estocolmo, Suecia. Ahí, interpretó gran parte de sus éxitos frente a una audiencia conformada por más de 50 mil espectadores. A través de redes sociales los asistentes compartieron imágenes de lo que ha sido considerado por el público y la crítica como toda una experiencia futurista en la que los gráficos en pantalla, brazos mecánicos, vestuarios inteligentes y demás materiales metálicos generan una atmósfera tecnológica que a su vez resulta muy similar al concepto utilizado en el álbum que da nombre al tour, RENAISSANCE. Sin embargo, otro detalle que no pasó por alto fue la joyería que la intérprete portó en las diferentes etapas del show, cuyos diseños fueron obsesionados.

El viernes 12 de mayo Tiffany & Co. emitió un comunicado en el que anunció de manera complacida que es la joyería oficial de la gira. “La máxima ganadora de Premios Grammys en la historia se presentará con excepcionales diseños de Tiffany & Co. creados especialmente para ella”, escribió la marca. “Para el Renaissance World Tour, el ícono de la cultura pop moderna deslumbrará al público alrededor del mundo con creaciones únicas y diseños inspirados en los extensos archivos y colecciones principales de la casa”.

VER GALERÍA

En el mismo documento se anexaron fotografías con las joyas que son utilizadas por la artista, entre las que destacan los aretes Twisted hechos a la medida, un monitor de audio personalizado en platino con diamantes engastados de 4.5 quilates y aretes de archivo de la década de 1990. Finalmente un par de aretes Tiffany Hardwear hechos a la medida, los cuales se caracterizan por los eslabones, que se inspiran en la arquitectura de Nueva York.

Beyoncé y Tiffany & Co.

Además de diseños únicos hechos a la medida, Beyoncé también tomará prestadas piezas elaboradas por Elsa Peretti, pionera del diseño con plata fina, así como otras icónicas creaciones de la marca. Esta no es la primera vez que ambas partes colaboran, pues la actual unión se trata solo de la continuación de la campaña que la cantante protagonizó en 2022: Lose Yourself in Love.

El 2 de septiembre de 2022 Tiffany & Co. informó que Beyoncé era la protagonista de su nueva campaña, que de acordó con la firma, se trató de “un homenaje con elegancia feroz a la alegría de ser uno mismo sin pedir disculpas, una llamada para abrazar el poder de la posibilidad (…) Beyoncé es una inspiración para muchos porque encarna estas cualidades”.

VER GALERÍA

El video de la campaña se inspiró en la canción Summer Renaissance, que representa en buena medida la esencia de la más reciente producción discográfica de la originaria de Houston. La campaña se filmó en la ciudad de Los Ángeles y tuvo entre la dirección a Mason Poole, fotógrafo de la cantante.