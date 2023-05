Ariadne Díaz y Marcus Ornellas celebran el cumpleaños 7 de su hijo Diego

Para Ariadne Díaz y Marcus Ornellas no hay nadie más importante que su hijo Diego. Algo de lo que han dado muestra a través de sus redes sociales, en donde suelen compartir con sus seguidores algunos vistazos de lo que sucede en su vida profesional, personal y familiar, sobre todo cuando se trata de ocasiones o fechas muy importantes. Tal y como sucedió recientemente, cuando la pareja de actores celebró por todo lo alto el cumpleaños de su pequeño, quien este 2023 ha llegado a los 7 añitos. Una ocasión en la que no escatimaron en detalles para celebrar la vida de su único hijo, dedicándole los mensajes más especiales y la fiesta más divertida.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Marcus y Ariadne han compartido algunas fotografías y videos de la celebración que organizaron para su pequeño, la cual estuvo inspirada en el mundo del futbol, por lo que incluso al Diego lo vimos posando en todas las imágenes con una réplica de la Copa Mundial. Al pie de sus respectivas publicaciones, los actores también dedicaron al pequeño los mensajes más emotivos, en los que se encargaron de dejar en claro el gran amor qu tiene por él. “¡Feliz cumpleaños al amor de nuestras vidas! Al mero, mero dueño de nuestro corazón. Te amamos con toda el alma, que seas feliz siempre y que Dios te bendiga cada día de tu vida. Felices 7, Diego”, expresó la actriz emocionada al pie de una fotografía en la que aparece junto al pequeñito.

Por su lado, Marcus compartió un reel en el que mostró algunos de los instantes más emocionantes de la fiesta futbolera de su pequeño, en el que pudimos ver al festejado rodeado del cariño de sus amigos y seres queridos, quienes se reunieron para celebrar su vida, entre balones y uniformes de futbol, un pastel inspirado en Lionel Messi y deliciosos bocadillos. Al pie de su video, el guapo actor expresó: “¡Hoy celebramos al amor de nuestras vidas! ¡Felices 7 años, Diego! ¡Te amamos!”.

¿Desean darle un hermanito a Diego?

Aunque Ariadne Díaz y Marcus Ornellas disfrutan mucho de su faceta de padres, lo cierto es que por ahora han decidido esperar antes de volver a empezar a planear la llegada de un nuevo bebé, sobre todo porque ambos tienen en puerta muchos proyectos a nivel profesional que los tienen muy ilusionados, por lo que pensar en tener otro hijo es algo que no tienen en mente a corto plazo. "Lo hemos hablado, lo hemos platicado... Ahorita la verdad es que yo estoy muy feliz de retomar mi carrera acá en la televisión, así que ahorita, urgente no (es)", dijo en un encuentro con medios de comunicación cuando le preguntaron si su hijo Diego tendrá un hermanito pronto.

La actriz ahondó en el tema y dijo que agrandar la familia es una decisión importante que amerita tomar en cuenta muchos factores. "Ese es el tipo de cosas que es como una negociación hasta con uno mismo", expuso. "Como que hay momentos en que dices 'tengo muchas ganas' y luego otros que dices, 'híjole, chance y ya no'", comentó sincera. Sin embargo, Ariadne comentó que no hay ninguna resolución definitiva al respecto, y que tanto ella como Marcus aún están sopensando la posibilidad de tener otro hijo. "En esas andamos, pero estamos muy felices los tres. Creo que lo que sea que uno decida hacer, si tener más de un hijo, si no tener hijos, si tener un montón, hay que vivirlo con la congruencia de que lo decidiste así", reflexionó. "Porque si uno vive como con la añoranza de: 'Híjole, es que quiero otro, pero ahorita todavía no, pero entonces cuándo...' Sí estamos padrísimos y vamos viendo en el futuro qué sucede", expresó.