‘Estoy muy orgullosa de él’, Karla Laveaga sobre la faceta altruista de Alejandro Fernández

Después de celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 52 a la orilla del mar y antes de hacer historia, el próximo 20 de mayo, con su concierto en la Monumental Plaza de Toros México, Alejandro Fernández acudió a una importante cita en Zapopan, Jalisco. De la mano de su novia, Karla Laveaga y ante la presencia de su mamá, doña Cuquita Abarca, sus hijos, Camila, Álex y sus nietas Cayetana y Mía, El Potrillo inauguró la tarde de ayer la primera de las cinco escuelas de música que tiene planeado abrir en Jalisco, un proyecto que realiza en colaboración de su fundación y el Gobierno del Estado. Cómo lo ha hecho desde hace más de 12 años, en este importante evento, Karla Laveaga, estuvo apoyando al cantante de quien dijo sentirse muy orgullosa.

Aunque la novia del Potrillo es una mujer que prefiere la privacidad y pocas veces le gusta aparecer a cuadro, durante la inauguración de la escuela ECOS, música para la paz, fincada al interior de la Casa Hogar Cabañas, la tapatía se animó a dar una de sus únicas entrevistas a Ventaneando, donde confesó lo satisfactorio que es para ella ver este sueño de Alejandro cristalizado: “Estoy súper orgullosa de él”, comentó la joven de 31 años de edad. Debido a que al evento también acudieron otros miembros del clan Fernández, como Álex y su esposa, Alexia Hernández, Karla fue cuestionada sobre cómo es la relación con el resto de la familia: “Sí, somos muy unidos”, respondió haciendo evidente lo cómoda que se siente siendo uno de ellos.

Por su parte, doña Cuquita Abarca, también fue cuestionada sobre cómo se sentía al ver a su hijo consolidar este logro: “Tiene el ejemplo de su papá”, comentó haciendo referencia al fallecido Vicente Fernández. Quien también recordó al patriarca de la familia fue Alejandro quien, durante su turno en el micrófono dijo: “Si Dios me dio este don, no tengo con qué agradecer más que contribuyendo con la sociedad para poder hacer de nuestra ciudad, una ciudad mejor, con una mejor calidad de vida y poder transformarles la vida a estas niñas y a estos niños. Va a ser un gran sueño, no nada más mío, sino de mi familia, de mis amigos y por el apellido, de hecho, estoy seguro de que mi padre desde el cielo me ha de estar enviando bendiciones”, añadió.

A su salida del evento, en el que también estuvo presente Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, El Potrillo reveló que tiene planeado replicar el concepto de la escuela de música en otras zonas del estado: “Vienen otras cuatro escuelas, que vamos a sacar con la misma intención, en otros puntos de Jalisco. Vamos a ver, estamos ahí echando tormentas de ideas a ver qué se puede hacer, hasta invitar a un niño, ya que se gradue a que me acompañe a alguna presentación”, comentó. Dándole la razón a su mamá, Alejandro admitió que aprendió el altruismo de don Vicente Fernández: “Mi papá fue una persona muy bondadosa, de un gran corazón, siempre tuvo el corazón abierto para poder ayudar al prójimo, lo que hacía en cualquier oportunidad que tenía, entonces yo creo que ha de estar contento, feliz y aventando bendiciones”.

Los Fernández, más unidos que nunca

Tras el sensible fallecimiento de su papá, don Vicente Fernández, Alejandro comenzó a escribir una nueva etapa familiar, una en la que se ha encargado de propiciar la unión entre el clan. Así lo compartió en redes el cantante en sus redes sociales el día de su cumpleaños, fecha en la que enalteció la compañía de los suyos: “Es más fácil llegar al puerto correcto cuando navegas con las personas adecuadas. 52 años de aprendizaje y de amor por la vida. Gracias a todas las personas que se tomaron un momento para mandar mensajes de cariño. Nada de esto sería lo mismo sin todos ustedes. ¡Vámonos recio pa’ los siguientes 50!”, escribió junto a varias imágenes de su festejo en el que lo vimos muy enamorado de Karla Laveaga y muy al pendiente de su mamá.