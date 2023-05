‘Ojalá que con el tiempo se pudiera reestablecer', Ana María Alvarado sobre su relación con Maxine Woodside

Después de agotar todas las instancias posibles antes de iniciar un juicio en contra de Maxine Woodside con el que busca obtener una liquidación justa, Ana María Alvarado reconoció que esta situación ha sido muy lamentable, tomando en cuenta la cercanía y cariño que siempre existieron entre ellas. Aunque la relación actualmente está fracturada, la periodista de espectáculos no descartó la idea de, en un futuro reconciliarse con quien fue su jefa más de tres décadas. La excolaboradora de Todo para la mujer sostuvo un encuentro a su salida de Televisa a donde acudió por un pago pendiente: “Fui al programa de Con Permiso, ya tiene rato y apenas, creo que los trámites aquí son un poco difíciles, pero lo logré. Vengo a eso, no voy a ir a La casa de los famosos, ni nada de eso, para que no empiecen a decir”, puntualizó.

En entrevista con el periodista Edén Dorantes, Ana María Alvarado lamentó que sus diferencias con Maxine hayan afectado la entrañable amistad que sostenían: “Sí, yo creo que es súper triste, pero pasa igual que en los matrimonios, de ser cercanos, amigos, conocidos a que pasas a ser una desconocida. Sí me duele, porque había un cariño, una amistad, ojalá que con el tiempo se pudiera reestablecer, pero yo me imagino que mientras haya un pleito en los juzgados, no hay manera, son pleitos largos, tal vez un año o no sé, la verdad los tiempos de la ley, pero yo solo voy tras una liquidación que es lo justo”, explicó la también colaboradora de Sale el Sol.

Ana María aprovechó las cámaras para defender su posición y aclarar que únicamente está pidiendo lo justo: “Yo no le quiero quitar dinero, es un trabajo, algo que yo ya hice y es lo que te corresponde por ley, no me ensañaría, no es otra cosa más que eso, pero bueno, si en un futuro se puede reestablecer la relación, ¿por qué no?”. Sobre cómo va el proceso legal y a cuánto ascendería la suma que está solicitando por los años trabajados, la periodista explicó: “Son 32 años, no entregamos la suma, porque ellos no quisieron llegar a ninguna conciliación, entonces cuando pasas a la etapa de la demanda y el juicio ya son otras cantidades, por eso uno no puede inventar”, añadió.

Ana María se mostró asombrada de hasta dónde ha escalado esta situación que se pudo haber arreglado fuera de los juzgados: “Más adelante lo veremos, sí es una pena terminar una relación así de tanto tiempo, pero son cosas que pasan”. Sobre los colaboradores que ingresaron a Todo para la mujer tras su salida, comentó: “Yo a ellos les deseo lo mejor, la silla no es de nadie, se repartieron mi sueldo y eso me da gusto, son todos compañeros, hemos trabajado mucho y se merecen una oportunidad a parte de la que ya tienen. La cosa no es contra ellos, ni en contra de Maxine, es a favor mío y de lo que me corresponde.

Su proyecto independiente

Antes de que Ana María Alvarado dejara Todo para la mujer comenzó de manera independiente su canal de Youtube, un espacio en el que le informa a sus suscriptores pormenores de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo nacional. Con su salida del programa de radio, la periodista reconoció que está más enfocada en su proyecto, que compagina con otras colaboraciones: “Yo estoy en mi canal de Youtube haciendo el esfuerzo en lo digital y ahí estoy muy contenta, porque uno es su jefe de información, uno se puede correr o no correr, tú decides cuánto trabajar, creo que esa es la maravilla que nos da. No estoy desesperada, porque tengo trabajo en otros lados”, explicó.