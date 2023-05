Yordi Rosado también sale del programa de Miembros al Aire, según confirmó Raúl Araiza

En días pasados, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin habló de su salida del programa televisivo Miembros al Aire, en el que trabajó por varios años. Tras el revuelo que provocó esa noticia, surgieron rumores sobre más movimientos en la producción, asegurando que otro de los conductores que próximamente se despediría sería Yordi Rosado. En medio de la incertidumbre, Raúl Araiza, que también forma parte de la emisión que se transmite los jueves por Unicable, habló púbicamente para despejar las dudas de lo que ocurre al interior del proyecto, confirmando los cambios que se avecinan y que además contemplan la entrada de un nuevo integrante, revelando incluso el nombre de quien será ese conductor.

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Araiza se tomó unos minutos para conversar con los reporteros a las afueras de Televisa, espacio en el que se le preguntó si es verdad que Leonardo de Lozanne se incorpora a Miembros al Aire. Fue en ese instante en el que, al responder, puso fin a las dudas sobre la situación de Yordi en el programa. “Yo ya había hablado con Leo desde antes, porque Yordi también no va a estar porque está ocupado, es normal. Yo alguna vez me fui un año, y entonces Leo ya estuvo, Leo es perfecto. Han pasado varios hombres…”, dijo ante las cámaras y los micrófonos, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

En su charla, El Negro, como es conocido en el medio, confirmó la entrada de un nuevo integrante a las filas de Miembros al Aire, y sin más preámbulo reveló el nombre del presentador que ocupará una silla en la popular emisión en la que han trabajo varios famosos como Eduardo Santamarina y Mauricio Mancera. “El que se queda formalmente es Jean Duverguer, el negrito, ya somos dos negritos, y vamos viendo, pero sigue el mismo equipo y vamos viendo…”, explicó en otro punto de la conversación. Ante la pregunta de los reporteros sobre su amistad con Leonardo García, también recordó el paso del galán por el programa, destapando a su vez que, ante la salida de Yordi, se podría preparar algo para despedirlo. “El Osito también estuvo en Miembros, también se hizo una despedida. Probablemente y obviamente hay un programa de despedida para Yordi y otro para El Burro…”, dijo.

La salida de El Burro Van Rankin

Raúl Araiza tampoco tuvo reparo en hablar sobre la salida de Jorge El Burro Van Rankin, quien en su momento expuso cómo se dio su despido de manera inesperada, una situación descrita por él como “desagradable” al ser informado de del cambio en un pasillo de Televisa. El Negro abordó así los cuestionamientos, manteniéndose al margen de cualquier polémica. “El Burrito fue quien conformó realmente el primer equipo, pero él tiene muchas cosas qué hacer, su serie también ya la terminó, tiene otros proyectos y hay cosas que tienen un ciclo…”, explicó en otro instante de la conversación.

A pregunta expresa sobre los comentarios de El Burro, quien manifestó su descontento por la manera en que fue despedido del show, Araiza respondió: “Lalo Suárez, que es un gran productor, lo estuvo hablando. También El Burro estaba muy ocupado para ir a la oficina, estar grabando. Entonces simplemente no te pones de acuerdo… pero se hace más pancho de lo que hubo…”, dijo, para reiterar que la única estrella en esta situación es el nombre del programa, Miembros al Aire. “Miembros no soy yo, no es El Burro. Miembros lleva 14 años de mucho éxito… El Burrito es mi hermano, claro que yo lo voy a extrañar como lo extraño en Hoy, pero seguimos hablándonos y estando juntos…”, afirmó.