Danilo Carrera tras despedirse de México: ‘Mi enfoque ahorita es mi madre’

En medio de uno de sus mejores momentos como actor de telenovelas en México, Danilo Carrera tomó la que se ha convertido en la decisión más auténtica de su vida: dejarlo todo en nuestro país y mudarse a Miami para acompañar a su mamá en su lucha contra el cáncer. Tras concluir las grabaciones de Amor invencible, el ecuatoriano hizo sus maletas y tomó un vuelo para encontrarse con su mamá quien en este momento es su mayor prioridad. En un acto de valentía, el actor deja en nuestro país cuatro propuestas de trabajo para dedicarse, los próximos meses, al cuidado de su mamá, que será la única actividad que realice en Estados Unidos: “Estoy desempleado”, comentó en entrevista con el programa Despierta América.

Con un cúmulo de sentimientos encontrados, el actor confesó que sí echará de menos su vida en nuestro país: “Voy a extrañar a su gente, a los buenos mexicanos. Me llevo amistades para siempre. Desayunar mis molletes, que para mí son lo más rico de México”. A pesar de estar viviendo un gran momento en el terreno profesional, Danilo explica que no hay cosa más importante para él que la salud de su madre, por lo que está firme en su decisión: “Hoy en día lo que está atacando a mi familia y a mi mamá es una enfermedad. Para mí no hay nada más importante que estar ahí para ella, no importa, ni el dinero, ni los proyectos, ni la fama, lo a gusto que fui en México, porque estoy dejando todo esto solamente para estar con ella sentado conversando”, dijo.

A pesar de no tener trabajo en Miami, el actor se dijo muy tranquilo, pues sabe que sus prioridades han cambiado: “Tengo cuatro ofertas de trabajo en México, pero desgraciadamente y aunque las agradezco mucho, no son en Estados Unidos, no hay ahorita actuación en Miami, pero seguramente ya saldrán. No estoy preocupado por eso, mi enfoque ahorita es mi madre”, añadió. Danilo también adelantó cómo planea festejar el Día de las Madres que se celebra este fin de semana en la Unión Americana: “Va a haber sorpresas y regalos. Cumplió 60 el año pasado en octubre 4, es el cumpleaños de mi mamá, y le regalamos (mis hermanos y yo) 60 regalos, nadie sabía esto, así que va a tener que ser algo así de grande, va a ser algo especial, no sabemos todavía, pero con mis hermanos armaremos algo”, dijo.

La decisión de su vida

En otra entrevista, con el periodista Edén Dorantes, Danilo confesó que no le costó nada de trabajo tomar la decisión de ponerle una pausa a su carrera como actor de telenovelas: “No fue nada complicado, si me preguntas cómo fue para mí el proceso, sí, sí voy a extrañar México, claro que sí, voy a extrañar estar actuando, por supuesto, pero en el momento en el que supe cuál era la situación no lo dudé, sabía que era la decisión que debía tomar”. Danilo tienen muy claro cómo quiere ejercer su papel de hermano mayor en la enfermedad de su mamá: “Es una decisión que tomé yo como hombre, hermano mayor, como hijo, es mi responsabilidad cuidarla, proveerla, ni siquiera fue algo que pensé, dije: ‘Terminando esto me voy’, terminé ayer, me voy hoy”.

Danilo ha querido tomar las riendas en esta situación familiar y convertirse en el principal apoyo de su mamá con quien, ya fue captado caminando por las calles de Miami: “Nuestros padres hicieron tantas cosas por nosotros, mucha gente me felicita, pero no hay que felicitar, al final del día lo más importante es la familia, yo realmente lo creo así y si no puedes estar con ellos, ¿de qué te sirve trabajar?, ¿de qué te sirve el dinero?, ¿de qué te sirve la fama?, si no puedes compartir con ellos, entonces no hay de otra la única opción que tenía era estar con ella”. Por último, Danilo compartió que en Televisa saben de esta decisión: “Son procesos, al final del día la empresa ya sabe que no voy a estar trabajando el resto del año, había cuatro proyectos ya en puerta, los cuales agradezco a los productores, pero la decisión está tomada. Me contratarán para cualquier cosita, yo digo que sí”, dijo.