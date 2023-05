Eugenio Derbez habla sin filtros sobre los exnovios de Aislinn: 'Es la pesadilla de cualquier papá'

Varios acontecimientos han marcado la vida sentimental de Aislinn Derbez, y si hay un testigo fiel de todo lo ocurrido, ese es Eugenio Derbez. Tan cercano como siempre a su hija, el cineasta fue el gran invitado al podcast de La Magia del Caos, en donde por primera vez, a la par de tocar varios temas personales, habló de cómo vivió la época en la que la guapa actriz comenzó a tener novios, algo que recuerda con toda claridad, pues admite que no fue nada sencillo de asimilar algunas de las elecciones que en su momento hizo su primogénita. Con toda transparencia, el también comediante tomó esas situaciones con todo el sentido del humor, dejando ver la gran complicidad que ambos han logrado construir.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue en un instante de la charla que Aislinn le pidió a su papá hablar de la experiencia que tuvo al presentarle a sus primeros novios, a lo que Eugenio respondió sin escatimar en detalles. “Para empezar, cómo sufrí contigo con los novios. Se conseguía a los peores novios, es la pesadilla de cualquier papá. Aislinn se enamoraba de cualquier hombre con el que conviviera más de una hora…”, dijo el intérprete, palabras que provocaron risas en Aislinn, quien escuchaba muy atenta. “Cuando me decía: ‘Papá tengo que ir a Satélite’, yo le decía: ‘Me da miedo porque si te vas con el chofer y el viaje de aquí a Satélite es de hora y media, ya te enamoraste de él’. Se enamoraba de cualquiera con el que conviviera más de media hora…”, recordó.

Eugenio además evocó esos instantes en que los ex galanes de Aislinn interactuaban con él, algo que solía molestarle por la manera, un tanto abrupta, en que los jóvenes trataban de ganarse su simpatía. “Llegaba con cada gañán, no quiero decir nombres porque por ahí deben de estar, y no me los quiero encontrar algún día. Yo me acuerdo que llegaban a la casa, y cuando iban a casa de su mamá, por ella, la mamá de Aislinn… (les decía a los exnovios): ‘No, no me digas señora, dime Gabriela. Gaby, Gaby para ti, háblame de tú’. Entonces llegaban conmigo a la casa y (me decían): ‘¡Qué onda, Eugenio’, y yo así de: ‘Dile a tus amigos que no soy Eugenio, soy señor, que me digan señor, cómo está usted y que me hablen de usted’…”.

Al hacer un recuento de esos años, Eugenio admitió que, pese a no estar de acuerdo con las elecciones de su hija, siempre la apoyó, aunque nunca dejó del lado sus advertencias, sobre todo por la manera en la que se dirigían a él. “A la mamá le decían señora, y a mí, como era el de la tele, el cuate chistosito de la tele: ‘Qué onda, Eugenio, qué onda, mi Eugenio’, y golpe en el (hombro). Y yo así, me hervía la sangre. Y aparte me asomaba yo por las ventanas y los veía fumando afuera de mi casa, cosa que no soportaba yo que fumaran. No podía yo con eso, entonces luego entraba y decía: ‘Ya vi que estaban fumando allá afuera, ¿por qué estás saliendo con él?”, dijo, comentario que desató risas entre él y su hija Aislinn.

Eugenio, siempre cómplice de Aislinn

En otro instante de La Magia del Caos, Eugenio Derbez recordó incluso los enamoramientos que tuvo Asilinn Derbez cuando fue pequeña, revelando que la actriz, por aquel entonces, se enamoró del actor y cantante Martín Ricca, quien fue una estrella infantil muy popular. “Estaba obsesionada, a tal grado que me hacía que la llevara yo a Televisa y andaba yo deambulando por los pasillos esperando a ver a qué hora salía Martín Ricca de los llamados… ahí estábamos dando vueltas…”, contó entre risas. “Lo más chistoso es que mi papá me ayudaba, sí era mi cómplice. Sí me llevabas contigo… yo tenía 10 años”, dijo Aislinn.