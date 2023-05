‘La estrella es el programa’, Raúl Araiza habla de la salida de El Burro de ‘Miembros al aire’

Después de que hace unos días Jorge El Burro Van Rankin anunciara en sus redes sociales su salida del programa Miembros al aire, después de más de más de 14 años de colaboración, Raúl Araiza, su amigo y compañero en esta emisión de Unicable rompió el silencio y habló de la decisión de la producción. Con el respeto a la profesión que le inculcó su padre, el gran director de cine Raúl Araiza, el conductor aseguró que el principal protagonista de esta emisión es el concepto y no los conductores que lo integran, una máxima que él siempre ha tenido muy clara.

A su salida de Televisa esta mañana, el presentador de Hoy sostuvo un encuentro con varios medios de comunicación que lo cuestionaron sobre la salida de El Burro: “Con Miembros no pasa nada, Miembros, igual que todos los programas Hoy, Miembros, las telenovelas, los realities, como decía mi padre, la estrella siempre es el programa, Miembros no soy yo, no es El Burro lleva 14 años de mucho éxito”, explicó. Dejó claro que a pesar de que ya no vaya a compartir créditos con Van Rankin, la relación y cariño que existe entre ellos están intactos: “El Burrito es mi hermano y él es así, claro que lo voy a extrañar, como lo extraño en Hoy, pero seguimos hablándonos y estando juntos”, añadió.

El Negro, como le dicen de cariño, resaltó que este concepto televisivo tiene como objetivo recrear cualquier charla entre hombres: “Miembros es un gran programa, es como juntarnos entre amigos, un Miembros se arma en cualquier lado donde juntes cinco hombres”. Araiza también habló de la posibilidad de que, el sustituto de El Burro sea Leonardo de Lozanne, uno de los miembros fundadores del programa: “Yo ya había hablado con Leo desde antes, porque Yordi tampoco va a estar, está ocupado, es normal, yo alguna vez me fui un año. Leo ya estuvo, es perfecto, pero el que se queda formalmente es Jean Duverger, El Negrito, ya somos dos negritos y vamos viendo, pero sigue el mismo equipo”, dijo.

Sobre el hecho de que en la televisión no existen personajes indispensables, comentó: “Nadie lo somos, El Burro no es que se sienta indispensable, ni mucho menos, El Burro fue quien conformó realmente el primer equipo, pero él tiene muchas cosas qué hacer, su serie ya la terminó, vienen otros proyectos y hay cosas que también tienen un ciclo”, comentó. Sobre la forma en la que, de acuerdo con El Burro, le hicieron saber su salida del programa, dijo: “Lalo Suárez, que es un gran productor, lo estuvo hablando, también El Burro estuvo muy ocupado, en la oficina, estaba grabando, tal vez no se pusieron de acuerdo en la cita, pero se hace más pancho de lo que hubo”. Por último, adelantó que la producción está preparando el adiós de El Burro: “Probablemente haya un programa de despedida para Yordi y otro para El Burro”.

Feliz por sus compañeras de Hoy

Raúl también fue cuestionado sobre cómo están atravesando el proceso de divorcio sus compañeras de Hoy, luego de que comenzó a circular el rumor de que Galilea podría estar saliendo con alguien: “Creo que las tres mujeres han manejado muy bien su proceso, muy valientes las tres. A Gali la veo contenta, ahora entra a conducir La casa de los famosos, la veo feliz, con los procesos naturales. Tienen derecho a salir, tienen derecho de rehacer su vida”, respondió. En lo personal, él también habló de su relación amorosa: “Estoy muy en paz, es difícil hacerlo privado, porque uno es público, pero estoy muy en paz, estoy en un muy buen momento ahorita”.