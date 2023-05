Los hermanos Peña Pretelini honran la memoria de su mamá con entrañables fotos a su lado

Como muchas celebridades este Día de las madres, Nicole y Alejandro Peña utilizaron sus cuentas de Instagram para honrar la memoria de su mamá, Mónica Pretelini quien, a pesar de haber partido hace más de 16 años, sigue más presente que nunca en la vida de sus tres hijos quienes, cada que llega una fecha especial relacionada con ella, suelen compartir fotos inéditas a su lado. Los hermanos eligieron imágenes en las que aparecen los tres junto a su mamá con quien tienen recuerdos que los han marcado, como sus divertidos viajes a Disney, memorias que incluso inspiraron a su primogénita, Paulina, a crear su primer emprendimiento, una agencia de viajes especializada en organizar visitas a este sitio.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque Nicole Peña, la menor de los tres hijos de Enrique Peña Nieto con Mónica Pretelini, tenía sólo 7 años cuando su mamá partió, tiene recuerdos muy nítidos con ella y siempre que puede la recuerda en redes sociales. Por esta razón, fue la primera en compartir una publicación dedicada a su mamá en su día. Para recordarla, la joven, de 23 años de edad, utilizó unas imágenes en la que aparece al lado de sus hermanos Alejandro y Paulina junto a Mónica Pretelini, sólo meses antes de su lamentable fallecimiento. Como en todos los recuerdos que comparte de su infancia, Nicole aparece feliz y divertida en compañía de su familia.

Para Nicole es muy importante mantener vivo el recuerdo de su mamá a quien piensa mucho, así lo reveló en noviembre del 2021 cuando, con motivo del que hubiera sido cumpleaños, le dedicó un sentido mensaje en el que expresó cuánto la echa de menos: “Feliz cumpleaños! Si supieras lo que haría para festejarte. Antes de volverte a ver voy a crecer, nos reencontraremos y festejaremos todas las fechas y el tiempo perdido en un reloj sin tiempo. Platicaremos mucho, porque eres la persona que más quiero conocer y que me conozca. Te amo”, escribió Nicole en aquella ocasión. Debido a que es la más pequeña de los Peña Pretelini siempre han ejercido un papel muy protector con ella, pues desde que su mamá partió los tres son inseparables.

Por su parte, Alejandro, el único varón de los hermanos, también aprovechó el Día de las Madres para recordar a su mamá. El joven retomó las dos fotos que compartió Nicole y, sin necesidad de colocar ninguna frase, honró la memoria de su mamá. En 2021, el joven también realizó una publicación de este tipo, con una foto familiar, captada durante una de sus vacaciones que acompañó de la frase: “¡Feliz día de las madres! 14 años festejando en el paraíso”. Desde que era muy niño, Alejandro siempre ha puesto en primer lugar a su familia y el cuidado de sus hermanas, con quienes tiene una relación muy cercana: “Porque un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser considerado un hombre de verdad”, escribió Alejandro hace unos años en su Instagram, mostrando el valor que le da a los suyos.

Paulina y el recuerdo de su mamá

Aunque esta vez Paulina, la mayor, no usó sus redes para recordar a su mamá, ha sido siempre muy transparente con sus seguidores respecto a los sentimientos que tiene hacía su mamá. De hecho, es la única de los tres que ha platicado públicamente sobre su partida, cuando una de sus seguidores, en una dinámica de preguntas y respuestas, le preguntó cómo sobrellevó la muerte de su mamá tan pequeña: “Siento que pues no me quedó de otra. Fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano. Lo llevo como va. Obviamente hay días que los extrañas más de lo normal, pero pues siempre creo que están ahí y tienen algunas maneras de enseñar que están contigo. Entonces, un día a la vez”, confesó en aquella ocasión.