El viral momento de Jennifer Lopez y Ben Affleck en plena alfombra roja

Desde que retomaron su historia de amor, Jennifer Lopez y Ben Affleck se han convertido en el punto de mira del mundo entero, por lo que no resulta sorprendente que cada una de sus apariciones sean motivo de un detallado análisis sobre todo luego del tenso momento que vivieron durante la entrega de los premios Grammy a principios de este año cuando la cantante terminó llamándole la atención al actor, que le externó su intención de alejarse de ella para cederle mayor protagonismo ante la cámara tan pronto ésta apuntara hacia ellos. Tras aquel controversial episodio, la pareja ha vuelto a las alfombras rojas y, aunque, hace unas semanas se dejaron ver de lo más enamorados en la premier de la película Air, su más reciente encuentro con los paparazzi ha desatado una ola de comentarios, ya que antes del tradicional posado se mostraron muy serios e, incluso, Ben parecía molesto mientras intercambiaba unas palabras con JLo.

De la mano de su esposo, la intérprete de Jenny from the Block asistió al estreno mundial de The Mother, su nueva película para Netflix, en Los Ángeles. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas entre el matrimonio, pues segundos antes de que comenzara la lluvia de flashes, los actores sostuvieron una tensa conversación que no pasó desapercibida. Según se observa en las imágenes, JLo tenía el ceño fruncido y gesticulaba de forma pronunciada hacia su marido, mientras que Ben parecía enojado y poco entusiasmado en este evento que se celebró en Los Ángeles.

Inmediatamente después de que su comentado intercambio quedara documentado por la prensa, Jennifer y Ben recuperaron la compostura mostrando esa gran complicidad que se les ha visto en otras ocasiones. La pareja, que celebrará su primer aniversario de bodas en agosto, hizo a un lado el incómodo momento y posaron con sonrisas radiantes y cariñosas miradas, una escena que sellaron con un romántico beso. El intempestivo cambio de humor de los actores ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Este comentado encuentro ocurre tan sólo unos meses después de la tirante situación en la que se vieron envueltos durante los Grammy. Si bien, las fotos de aquella velada daban constancia de un roce entre la pareja, más tarde, Ben explicó lo ocurrido a detalle en una entrevista para The Hollywood Reporter: "Nos estaban enfocando, pero no sabía que estaban grabando. Me incliné hacia ella y le dije: 'Tan pronto como comiencen a transmitir, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor'. Ella me respondió: ‘Más te vale que no te vayas’. Eso es una cosa de marido y mujer

A pesar del nerviosismo que se vivió al comienzo de la alfombra, Jennifer se tomó unos minutos para desfilar en solitario dando muestra de su glamouroso estilismo. Y es que para la importante velada, la cantante se decantó por un conjunto personalizado de la firma italiana Brunello Cucinelli con el que lució aún más su silueta.

El diseño estaba conformado por un cropped top triangular de silueta cruzada, un largo blazer que llegaba hasta el suelo y una falda de tiro alto; cada una de estas piezas fue confeccionada en un tejido color crema decorado con pequeñas lentejuelas transparentes que le daban al look de Jennifer un efecto mojado, una tendencia que ha arrasado en Hollywood. A juego, llevó unos llamativos pendientes de aro y un bolso de mano Tyler Ellis.