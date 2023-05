Esmeralda Pimentel tras un año de transformación: 'Me siento fuerte y creo que nunca me había sentido así' Orgullosa de su evolución, la actriz nos habla de sus cambios personales, físicos y emocionales en los últimos 12 meses

Justo cuando a Esmeralda Pimentel le llegó la oportunidad de viajar a España para comenzar una nueva etapa como protagonista, alejada de las historias que solía contar en México, la actriz atravesaba por un doloroso proceso, tanto físico como emocional, al someterse a una cirugía de explantación de implantes mamarios, una experiencia que le dejó grandes lecciones. Más fuerte que nunca -como ella misma se describe- la actriz nos compartió, en exclusiva para la portada digital de HOLA.com México desde una de las suites del Mandarin Oriental Ritz, Madrid, detalles de este capítulo de su vida, con el objetivo de hacer conciencia de la presión social que existe hacia las mujeres respecto a los estereotipos de belleza que tanto daño han ocasionado en la población femenina alrededor del mundo. Con la satisfacción de haber hecho lo mejor para ella, Esmeralda nos abrió las puertas de su corazón para confesarnos lo liberador que ha sido compartir su testimonio con el que ha inspirado a otras mujeres a cuestionarse sobre este tema. Tras su experiencia, reflexiona sobre la importancia de sentirse bien en su propia piel y, desde ese lugar, invita a otras mujeres a seguir sus pasos y vivir en plenitud, sin necesidad de cumplir con los estándares de belleza establecidos por los medios masivos de comunicación. En ese sentido, la mexicana nos habló del mensaje de amor propio que difunde a través de las redes sociales, medio que ha convertido en un espacio de libre expresión en el que lo más importante es ser y no parecer: “Tengo una gran responsabilidad de decirle a las personas que nos admiran que nosotros también tenemos heridas, dolores, sufrimientos y que es solamente en comunidad y en equipo como se logran los sueños”, nos confesó. Hablándonos desde lo más personal, Esmeralda nos mostró su lado más humano en esta charla:

MÁS NOTAS RELACIONADAS

- Si le pudieras decir algo a la Esmeralda que llegó a España, hace un año, ¿qué le dirías?

Esmeralda: “¡Confía, relájate!, te va a ir increíble”.

-Hablando del mensaje de amor propio que transmites a través de las redes sociales, ¿cómo te sientes contigo misma?

Esmeralda: “Creo que el atreverme a compartirme es parte de este mensaje en el que, desde mi posición de privilegio, creo que también tengo una gran responsabilidad de decirle a las personas que nos admiran que nosotros también tenemos heridas, dolores, sufrimientos, que también tenemos angustias, miedos y que es solamente en comunidad y en equipo como se logran los sueños. Hablando de amor propio quiero decirles que no hay un lugar por conquistar, sino que está bien normalizar que hay veces que no nos va a gustar lo que hacemos, no nos va a gustar nuestra imagen, que hay veces en las que vamos a tener miedos, incomodidades, incertidumbres y que eso es parte del proceso, no huirle, saber habitar todas las emociones, los momentos de oscuridad y también los momentos de luz, por eso me comparto para que, a lo mejor, se vean reflejados en mí”.

Loading the player...

- ¿Qué te llevó a tomar la decisión de someterte a un proceso de explantación?

Esmeralda: “Creo que a mí me inspiraron otras mujeres, porque fue gracias a estas mujeres que, desafortunadamente, habían sido víctimas del síndrome de ASIA (Autoimmune/Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants por sus siglas en inglés) Breast implant illness que yo supe que existía esta enfermedad y que supe que eso tenía una solución. Pasé 12 años de mi vida estando en doctores, en hospitales, sin entender qué era lo que me pasaba, hasta que gracias a estas mujeres lo descubrí e inmediatamente encontré una comunidad en la que hay información verídica, hay testimonios, donde te contienen, donde todas están organizadas, te dan una guía de qué preguntas hacerle a un cirujano, de qué cirujanos están certificados en explantar. Creo que lo mínimo que podía hacer es compartir mi testimonio para seguir difundiendo esta información que creo que salva vidas”.

- ¿Cómo fue para ti compartir este capítulo tan personal?

Esmeralda: “Súper liberador fue increíble, maravilloso. Recibí muchos comentarios de mujeres que tienen implantes, que desconocían que existe esta enfermedad, he recibido mucha gratitud, por parte de muchas mujeres y creo que he inspirado a muchas a no implantarse, a cuestionar el por qué y para qué tomaron esa decisión y por qué pensaban en hacerlo. Muchas mujeres me dicen: ‘Ya me explanté, gracias a que vi tu testimonio' y para mí eso, es mi mejor regalo”.

- ¿Cómo te sientes de ser inspiración para otras mujeres en contra de los estereotipos?

Esmeralda: “Yo creo que todas nos inspiramos. Yo siempre intenté ser algo más que no era, como que antes me comparaba mucho con mis compañeras o con otras mujeres que veía en redes sociales, otras actrices y creo que está maravilloso admirarnos unas a otras, pero también entender que nunca vamos a llegar a ser alguien más, porque sólo podemos ser nosotras y, en la medida en la que podamos ser completamente nosotras, es que podemos tener salud, ser felices, estar estables y vivir una vida lo más plena posible”.

- ¿Qué le dices a la Esmeralda que, con valentía, ha dado grandes pasos en los últimos meses?

Esmeralda: “Que me siento muy orgullosa de ti. Me siento muy orgullosa y sobre todo, no me hubiera atrevido a dar estos pasos, si no hubiera sido por las personas que tengo conmigo, a mi equipo de trabajo que son mis guías y mi brújula, a mi familia, mi madre, mis hermanos, mis amigas, mi pareja. Creo que soy una persona sumamente bendecida por las personas que tengo a mi alrededor y es gracias a todas ellas que siempre me están recordando lo valiosa que soy, también son las personas que me dicen las verdades puras y duras a la cara, porque quieren lo mejor para mí y me quieren ver crecer y creo que cuando tienes a ese equipo lo puedes todos. Estos logros son compartidos”.

- ¿Cómo se encuentra el corazón de Esmeralda?

Esmeralda: “Feliz, la verdad que sí. Pero no feliz, como románticamente, me siento fuerte y creo que nunca me había sentido así. Creo que cada vez tengo menos miedo de habitar mis momentos de oscuridad, porque ya sé pedir ayudar, ya sé quiénes me acompañan, literalmente en las buenas y en las malas, malas, sé hoy por hoy que no estoy sola. Y hoy por hoy también sé que puedo salir de ahí y eso me da mucha paz y mucha tranquilidad”.

- ¿Qué retos te faltan por cumplir?

Esmeralda: “¡Todos! Siento que apenas voy empezando. Creo que estoy en este primer momento de mi vida en el que me estoy empezando a alinear con mi esencia, con la mujer que soy. Siento que hoy soy la mujer que hace unos años yo decía: ‘A mí me gustaría ser así’ y hoy me siento muy libre. Entonces, ¿qué me hace falta?, todo, porque creo que apenas es el comienzo de esta nueva Esmeralda”.

Encuentra la primera parte de esta entrevista aquí

Locación: Mandarin Oriental Ritz, Madrid; Fotografía: Inmaculada Mariscal; Styling: Pilar Lara; Hair and makeup: Nohemí Nohales; Video: ¡HOLA! Media, Vita San Pedro; Producción Madrid: Cristina Álvarez; Moda: Dior, Loewe Paula’s Ibiza, Max Mara, Spormax; Joyería: Bvlgari; Makeup: NARS.