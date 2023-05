Esmeralda Pimentel, ante el giro que ha dado a su carrera y a su persona: 'Hoy soy más congruente'

Detrás de la fortaleza con la que se muestra Esmeralda Pimentel, a un año de haber comenzado la transformación más significativa de su vida, existe una mujer regida por la valentía. Impulsada por la necesidad de encontrar su verdadera esencia, la actriz tomó la decisión de salir de su zona de confort en México -donde tiene un importante lugar como protagonista de telenovelas- para comenzar de cero en España, país que la recibió con los brazos abiertos y que se convirtió en el escenario donde transitó el proceso de evolución que le permitió convertirse en la mujer que siempre soñó ser. Para conseguir esta plenitud, la actriz dio lecciones de coraje y tomó el reto de mudarse a La Madre Patria para grabar uno de los proyectos más importantes en su carrera: Montecristo. Alejada de los papeles que solía interpretar en nuestro país, la actriz demostró su versatilidad histriónica dando vida a Haydée, su personaje en esta serie donde comparte créditos con el galán del momento en España, William Levy. A propósito del reciente estreno de este proyecto, a través de la pantalla Vix, Esmeralda nos concedió una de sus entrevistas más personales, en la que nos habló con total transparencia del gran significado que tiene para ella, esta serie que forma parte una nueva etapa en su carrera. Con una de las suites del Hotel Madarin Oriental Ritz, Madrid, como telón de fondo, la mexicana nos abrió su corazón en una excepcional charla que quedó inmortalizada en la portada digital de HOLA.com México, del mes de mayo. Más sincera que nunca, Esmeralda reconoció que se siente en un gran momento en todos los sentidos, pues ha conseguido alinear su vida profesional con sus convicciones personales: “Hoy soy más congruente”, reconoció.

-¿Cómo ha sido para ti ver los resultados del trabajo detrás de ‘Montecristo’ en la pantalla?

Esmeralda: “Me siento súper privilegiada de ser parte de este elenco, de ser parte de esta gran historia y producción. Creo que siempre, el que un proyecto llegue a la pantalla, es un gran esfuerzo y sobre todo creo que este fue un proyecto de guerreros, creo que fue muy arduo, nos costó mucho, tuvimos muchísimos retos y que los superamos todos, gracias al trabajo tan impresionante que tuvimos y sobre todo, gracias a la dirección de Alberto Ruiz Rojo que fue el mejor capitán que pudimos haber tenido”.

- ¿Qué te llevas de Haydée, tu personaje en esta serie?

Esmeralda: “Su valentía y sobre todo que es una mujer que elige su vida, se elige a sí misma, por sobre el amor romántico, es una mujer que ya no muere de amor y eso que encanta, que se sale del estereotipo. Me encantó la colaboración que hicimos con Alberto Ruiz Rojo, el director, con Mónica, la diseñadora de maquillaje y también con Miguel, el diseñador de vestuario, porque creamos una Haydée cómoda, libre, inteligente, que no la define su físico, ni cómo se ve, sino que la define su inteligencia, su personalidad y su corazón, eso me encanta, porque creo que Haydée me representa y nos representa a todas las mujeres de hoy en día”.

- ¿Cómo fue trabajar con William Levy?

Esmeralda: “Fue increíble, la verdad es que es un gran compañero, es un gran productor. Creo que todos hicimos una gran familia, una gran mancuerna, creo que es un proyecto en el que todos tuvimos la oportunidad de interpretar personajes maravillosos y entregamos todo el rigor, toda la pasión y el resultado es espectacular”.

- ¿Influyó tu evolución personal en el trabajo de ‘Montecristo’?

Esmeralda: “Haydée es un personaje del cual me siento muy orgullosa, porque llegó en un momento de mi vida en el que yo estaba muy rota y creo que Haydée significa mi libertad, mi reconstrucción, mi evolución, mi libertad que me dio la oportunidad de venir a un país que amo tanto y del cual me siento tan agradecida, como es España, y sobre todo encarnar una gran historia, una historia como el Conde de Montecristo, que es conocida por todo el mundo y creo que ese también fue un gran reto. A mí me toca interpretar al personaje femenino más fuerte, con un arco impresionante y creo que eso también es una gran responsabilidad”.

- ¿Cómo tomaste la decisión de dejar México para apostar por proyectos en el extranjero?

Esmeralda: “Yo creo que siempre he sido como muy valiente, muy arriesgada, me encantan los retos, me encanta estar en lugares donde no sienta que estoy en mi zona de confort, que me hagan crecer, que me hagan incluso tener este miedo sano que te inspira, esta adrenalina que te hace crecer y te apasiona. A mí siempre me ha encantado conocer otras culturas, me siento muy privilegiada, creo que también es un privilegio que me hayan abierto las puertas en otros países”.

- ¿Qué te llevó a tomar la decisión de no sólo darle giro a tu imagen, sino también a las historias que solías contar?

Esmeralda: “Creo que estaba ya muy encasillada en la industria, justo por mi aspecto físico y creo que los directores de casting no creían en mí, no creían que pudiera interpretar otro tipo de personajes y creo que fue a partir de tomar esta decisión tan radical, que también venía acompañada de un momento personal muy fuerte, que también fue cortarme el pelo y dejar atrás una identidad, decir ‘adiós’ a una parte de mí y hacerlo con convicción. Por supuesto que eso fue un gran riesgo, porque por un tiempo no me llamaban a audicionar, pero creo esto también me abrió las posibilidades de demostrar que tengo capacidades, que soy talentosa, inteligente, me hizo esforzarme mucho más y me siento muy orgullosa, creo que es la mejor decisión que pude haber tomado, en mi carrera y en mi vida”.

- Ahora que avanzas con paso firme a nivel internacional, ¿qué viene en el futuro para Esmeralda?

Esmeralda: “Próximamente tendrán más noticias sobre nuestra serie ‘Señoras’, que es la primera serie que estoy produciendo junto con Ellas cuatro, que es nuestra casa productora, con mis amigas. El estreno de ‘Montecristo’ que es una coproducción México-Italia y después me venga a acá (Madrid) a rodar una serie”

- ¿Cómo describirías tu evolución personal en este último año?

Esmeralda: “Hace un año estaba explantándome, estaba pasando por un momento físico de muchísimo dolor, también por un momento emocional de mucho dolor y de pronto se me abrió la oportunidad de venir a España, de interpretar a Haydée, de empezar de nuevo. Hoy te puedo decir que me enamoré, tengo una casa productora con mis mejores amigas, estamos cambiando la industria, hoy me siento sumamente segura y enamorada de mi cuerpo y sobre todo que ahora reconozco que tengo una voz, que tengo un mensaje que me encanta compartir. Sobre todo, sé que hoy estoy rodeada de las personas que me representan, que representan la Esmeralda que soy en toda la extensión de la palabra. Hoy soy muy congruente”.

Locación: Mandarin Oriental Ritz, Madrid; Fotografía: Inmaculada Mariscal; Styling: Pilar Lara; Hair and makeup: Nohemí Nohales; Video: ¡HOLA! Media, Vita San Pedro; Producción Madrid: Cristina Álvarez; Moda: Dior, Loewe Paula’s Ibiza, Max Mara, Spormax; Joyería: Bvlgari; Makeup: NARS