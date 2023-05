'Hay que definir si somos amigos, socios...', Erik Rubín sobre su relación con Andrea Legarreta

Desde que Andrea Legarreta y Erik Rubín hicieron pública su decisión de separarse, ambos han hecho énfasis en que esta nueva etapa en su relación de pareja se ha dado en un entorno de mucho amor y respeto mutuo, siempre guiados por el consejo de un experto y en búsqueda de lo que sea mejor para ellos dos a nivel personal, pero también para su familia. De hecho, en una reciente entrevista, Erik reveló que, aunque sigue viviendo en la misma casa con Andrea, la idea es que en algún punto del proceso que están viviendo tengan que poner distancia, a recomendación de un experto, con la finalidad de que ambos descubran lo que quieren de su relación y la dinámica bajo la que les gustaría seguir adelante.

Así lo compartió el exTimbiriche durante una charla que sostuvo con Adela Micha para el programa La Saga, en la que con total apertura habló sobre el estatus de su relación con la presentadora de Hoy tras su separación, dejando en claro que por ahora, aún vive en la casa que solía compartir con Andrea mientras fueron pareja, dejando en claro que será cuestión de tiempo para que él empiece a vivir solo. “Estamos siendo obedientes. En terapia nos sugirieron que tuviéramos esta separación. Y, o sea, no me he salido de casa. Sigo en casa, estoy a 5, 4, 3, 2… porque hay que hacer el ejercicio completo”, reveló el intérprete.

Según explicó Erik, este ejercicio de separarse de forma física podría llevarlos a descubrir qué es lo que quieren de su relación y cómo les gustaría llevarla a partir de este punto, siempre pensando en su bienestar personal y familiar. "Llevamos 23 años, y entonces veamos a dónde nos lleva. Se va transformando. Entonces hay que definir si somos amigos, socios o hay una parte de pareja que queremos rescatar o que todavía está viva", dijo el cantante. "Separarnos, por el momento, para ver qué pasa. Una pausa y abrirnos en esta formalidad que también la parte social qué complicada es. Lo más complicada fue el qué va a decir la gente", agregó.

Lo que ha dicho Andrea Legarreta sobre su proceso de separación

Si bien, Andrea y Erik han sido muy claros al explicar que su proceso de separación se está dando en los mejores términos y que el amor que ambos se tienen sigue vigente, por lo que no es algo definitivo, ambos han estado de acuerdo en que tomar distancia uno del otro a nivel pareja podría ser un ejercicio que con el tiempo los ayude a definir qué es lo que esperan cada uno de su relación.

Algo de que Andrea habló durante una reciente entrevista con el diario Reforma, en la que con total sinceridad se refirió al por qué hasta ahora no han firmado el divorcio o han tomado decisiones más drásticas al respeto. “Habría que ver qué es lo que sucede en este tiempo. Hay una historia muy bonita, un amor que ahí está. Estamos también de alguna manera viendo esto como un consejo. Desde hace años cuando llegamos a ir a algunas terapias de pareja, en algún momento nos aconsejaron esta parte de una separación temporal y dependiendo de qué es lo que viviéramos y sintiéramos, pues ver si era una situación definitiva”, explicó.