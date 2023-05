Luis Miguel comparte por primera vez en sus redes sociales un emotivo recuerdo de su madre

Aunque Luis Miguel se ha caracterizado por ser muy hermético respecto a su vida privada, a través de su serie biográfica abrió su corazón para compartir con sus seguidores algunos pasajes de su pasado que lo marcaron para siempre, siendo el doloroso capítulo de la desaparición de su madre, Marcela Basteri, el que más secuelas le ha dejado al respecto, pues sin duda la ausencia de su progenitora es un tema que hasta la fecha le duele. Es por eso que al celebrar el Día de las Madres, el intérprete no ha dudado en dedicarle un conmovedor homenaje por medio de sus redes sociales, algo que nunca antes había sucedido, pues por lo regular sus perfiles sociales los utiliza solo como medio para dar difusión a temas relacionados con su carrera, por lo que su publicación no ha pasado desapercibida para nadie.

Fue a través de su perfil de Instagram donde el intérprete de La Chica del Bikini Azul conmovió a todos sus seguidores al compartir una fotografía del pasado, en la que se puede observar al ‘Sol de México’ en su adolescencia, posando al lado de su mamá, quien aparece en la fotografía muy sonriente. Cabe destacar, que Luis Miguel ha hecho gala de la discreción que tanto lo ha distinguido a lo largo de su vida, por lo que solo se limitó a publicar la entrable fotografía que en cuestión de hora ha logrado conseguir más de 375 mil likes y cientos de mensajes de parte de sus fans, quienes le han mostrado su apoyo en esta fecha tan especial y a la vez sensible, pues para aquellos que lamentablemente han perdido a sus madres, la nostalgia suele ser un sentimiento que se apodera de sus corazones, algo que evidentemente le ha sucedido al cantante.

Marcado por la ausencia de su mamá

A lo largo de la serie biográfica de Luis Miguel, la cual fue producida por Netflix con el visto bueno del cantante, se tocó el tema de la desaparición de Marcela sin ahondar a profundidad en el caso, ofreciendo apenas algunas pistas al público sobre el paradero la madre del intérprete. Eso sí, quedó en claro que, para el intérprete, el haber perdido a su madre siendo aún muy joven, fue algo que lo marcó de por vida.

De hecho, en una entrevista otorgada en 1994 a la revista Eres, Luis Miguel se refirió a la desaparición de su madre, pues en aquella charla reveló cuál de sus canciones es la que le dedica a su memoria. “Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez. Esa es la única canción que se la dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, ¿Qué te puedo yo decir?, es un tema muy especial para mí, al oír esta canción, automáticamente pensé en ella, la canción es: Yo sé que volverás. Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue”, reveló conmovido.

Por otro lado, en una entrevista concedida a Adal Ramones para el programa Otro Rollo, en 2003, Luis Miguel dejó en claro que su mayor deseo era el volver a estar frente a frente con su madre, luego de que el presentador lo cuestionara sobre lo que le pediría a Santa Claus en una carta. “Volver a ver a mi madre”, expresó el artista. “(Tengo) Muchos, muchos (recuerdos), pero sería el regalo de mi vida (volver a ver a mi madre) yo creo que sería ese. Eso me ayudaría mucho a mí, a mi alma, a mi trabajo, a mis cosas, a mí como persona. Es importante eso, yo creo que eso sería lo que yo le pediría”, agregó de lo más sincero.