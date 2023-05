¡Sorpresa! Adrián Uribe y Thuany Martins anuncian que serán papás por segunda ocasión

A lo largo de los últimos años, Adrián Uribe y Thuany Martins se habían mostrado abiertos a hacer crecer su familia, especialmente después del nacimiento de su pequeña Emily, quien se ha convertido en el centro de sus vidas y en su completa adoración. Es por eso que no ha dejado de sorprender el anuncio que la pareja ha hecho en sus redes sociales, aprovechando que es Día de las Madres. Y es que según han compartido con muchísima ilusión, se encuentran a la espera de su segundo hijo en común, por lo que esta fecha tan significativa ha sido doblemente especial para ellos y por supuesto, para Thuany, quien sin duda guardará este día en su corazón para siempre.

La noticia la han hecho saber a través de Instagram, por medio de una publicación conjunta, en la que se jan valido de una postal familiar de lo más tierna, en la que se puede observar a Adrián y Thuany abrazados, y a Emily dándole un besito a la pequeña pancita de su mamá, todos vistiendo el mismo look de jeans y camisa blanca, en un posado de lo más entrañable. Y aunque la fotografía habla por sí sola, la pareja ha agregado un mensaje en el que finalmente han confirmado que pronto dejarán de ser una familia de tres integrantes, pues ya esperan al cuarto con el corazón lleno de ilusión. “¡Qué mejor manera de celebrar el Día de las Madres que con la bendición de un nuevo integrante en la familia!”, se puede leer en la descripción de la fotografía que en cuestión de minutos ha logrado reunir más de 28 mil likes.

Como era de esperarse, el anunció del comediante y presentador ha generado todo tipo de reacciones de parte de sus fans, quienes han llenado sus redes de mensajes de felicitación y buenos deseos para los orgullosos papás. Entre ellos ha destacado el su gran amigo y compañero del programa ¿Quién es la Máscara?, Carlos Rivera, quien se mostró emocionado ante la próxima llegada del nuevo integrante del clan Uribe-Martins. “¡Felicidades, amigos! Dios los bendiga, ¡los queremos mucho!”, expresó el intérprete, quien evidentemente entiende las emociones por las que está atravesando el actor, pues él también se encuentra en plena dulce espera de su primer hijo.

Sin duda alguna, Adrián Uribe atraviesa por una etapa de mucha plenitud, en la que el éxito profesional ha llegado a manos llenas, al igual que el amor que lo rodea, pues sin duda, a nivel personal las cosas fluyen de la mejor manera para el presentador, quien ha encontrado en su familia la estabilidad que tanto buscaba y un profundo amor diferente a todo lo que ha sentido. Algo de lo habló en una reciente entrevista con ¡HOLA! TV, en donde se refirió a su familia como la gran recompensa, luego de la difícil crisis de salud que enfrentó hace unos años. “Yo creo que las cosas pasan por algo, yo alguna vez leí una frase que decía: ‘No te preocupes por qué, sino para qué’. Si lo enfocamos de una manera positiva, yo creo que para esto, para valorar todo lo que la vida me está regalando después de eso, mi mujer, mi hija, la salud de mi hijo, la salud de mi familia, si no fuera por todo eso no tendría todo esto en mi vida de dos años para acá”, explicó el conductor.

Adrián, agradecido por haber coincidido con Thuany

El amor de Adrián Uribe y Thuany Martins comenzó en el set de televisión del programa 100 Mexicanos Dijieron, en el cual Martins tambipen trabajaba, según contó Adrián Uribe. “10 años de estar haciendo este programa y yo jamás había estado con alguien aquí, y es la primera vez y estoy muy contento. Ahora sí que llevando las cosas con calma, viviendo el día a día y como dicen ‘solo por hoy’, así que solo por hoy quiero ser feliz y estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con mi familia…”, dijo el actor en entrevista con Televisa Espectáculos.