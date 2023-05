Andrea Legarreta celebra que la cirugía de corazón de su papá fue un éxito

Dando lecciones de profesionalismo Andrea Legarreta se presentó como todas las mañanas en el programa Hoy para cumplir con su trabajo. Por la tarde, la conductora sorprendió a sus seguidores con un mensaje en el que pidió a su comunidad virtual unirse en oración por la salud de su papá, don Juan Legarreta, quien fue sometido a una operación de corazón abierto. Con una entrañable foto junto a su papá y a sus hijas, Mía y Nina, la presentadora dio a conocer detalles del procedimiento al que se sometería su papá. Horas más tarde, reapareció en redes para compartir que la operación había sido un éxito y que su padre se encuentra recuperándose satisfactoriamente.

Aprovechando la cercana relación que sostiene con sus seguidores, Andrea escribió: “Este guapísimo ojitos de cielo tienen el corazón tan grande y lleno de amor para dar que necesita refuerzos y le están poniendo un marcapasos para que su corazón lata al ritmo que le toquen por muchos años más. Si se quieren dar unos segundos y enviarle un pensamiento positivo, una oración y buenos deseos para que salga perfecto de la intervención, se los agradeceré infinitamente. Amor y bendiciones para todos. Gracias desde el fondo de mi alma. Te amamos infinito papi hermoso. Dios contigo siempre”. De inmediato, amigas de la conductora como Aracely Arámbula, Tania Rincón y Lidia Ávila reaccionaron enviando sus mejores deseos a la familia.

Horas más tarde, Andrea realizó una nueva publicación, esta vez, para informar que su papá había salido de la operación y que se encontraba muy bien, incluso, con deseos de regresar a su hogar: “¡Gracias, gracias, gracias! Mi papi salió bien. Tiene la mejor actitud. Dice que ya se quiere ir a su casa. Es lo máximo. Bendecida de tener un ejemplo de amor a la vida y fortaleza. Gracias a todos los que se han sumado con la buena vibra. Dios los bendiga siempre”. La relación que tienen Andrea Legarreta con su papá es muy especial y a pesar de que ella vive en la Ciudad de México y él en Acapulco, siempre que puede se escapa para disfrutar tiempo juntos, como lo hizo en octubre pasado cuando lo sorprendió por su cumpleaños.

El cumpleaños 80 de su papá

Con motivo del cumpleaños número 80 de don Juan Legarreta, Andrea realizó un viaje exprés a Acapulco, únicamente para comer con él. Para sorprenderlo, contó con la complicidad de su mamá y de uno de sus hermanos, quien captó el momento en el que el festejado descubrió que su hija había viajado para abrazarlo: “Mauricio y mi mamita junto a algunos de sus más queridos amigos y por supuesto la gente hermosa del restaurante fueron mis cómplices de amor. Cuando él se sienta aparezco por detrás y le pregunto que qué desea tomar. Pide una limonada y su carita al darse cuenta que era yo fue hermosa. Sus ojitos de cielo llenos de lágrimas y su alegría por compartir con todos nosotros fue tan hermoso. Te amo infinito papi”, escribió en aquella ocasión Andrea en Instagram al lado del video de este especial momento.

Como no todos los días se cumplen 80 años, Andrea y su familia volvieron a sorprender al cumpleañero, ahora con una gran fiesta realizada en la CDMX de la que tampoco tenía idea: “Le pedimos que viniera para celebrar en un restaurante con mi hermano y nuestros hijos y ¡sorpresa!, le hicimos una hermosa fiesta con familia, sus hijos, nietos, hermanas, sobrinos y amigos que hace mucho no veía. El garage lo transformamos en una galería con fotos de su vida y el jardín en un salón de su época dónde Mía lo recibió cantando para él. Lloró de felicidad. Sin duda es un día que no olvidaremos jamás. Dios nos permita tenernos muchos años más y te bendiga siempre papi”, escribió Andrea junto a varias fotos del festejo.