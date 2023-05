A un mes de la partida de su hijo Julián, Maribel Guardia lo recuerda: ‘Sé que estás mejor que yo’

A un mes de la repentina muerte de Julián Figueroa, a la edad de 27 años de edad, su mamá, Maribel Guardia, honró y recordó la memoria de su joven hijo a través de su cuenta de Instagram, donde en el que ha estado compartiendo fotos y video en honor a la memoria del joven. En medio del duelo que esta enfrentado la actriz de la puesta en escena Lagunilla, mi barrio, recordó a Juliancito, como le decía de cariño, con un emotivo mensaje en el que expresa lo difícil que ha sido para ella lidiar con su ausencia y de cómo, su pequeño nieto, José Julián, se ha convertido en su motor del saca fuerzas para continuar.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con una especial imagen de Julián en la que, a través de la edición le agregaron detalles celestiales, como alas de ángel, Maribel escribió: “Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer, porque sé que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión de que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo, cuando se asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo”, se lee en la primera parte del emotivo mensaje que escribió para su hijo.

En la parte final, Maribel resaltó cómo ha estado enfrentando el duelo, un proceso que ha vivido cobijada del amor de su familia, amigos y del público; sin embargo, reconoció que en sus momentos de soledad, es cuando más presente tiene el recuerdo de Julián: “El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal, te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”, finalizó. Conmovida por las palabras de Maribel, la cantante Ana Bárbara, quien ha sido cercana de la familia desde hace varios años, le escribió: “Te leo, te siento y de hecho no puedo terminar de leer tu mensaje, porque el llanto me lo impide, él se llevó más de lo que yo me imaginaba. Pero también sé que, desde ese plano, nos manda luz, a través de la grandeza de su alma. Te abrazo con mi corazón”.

Este mensaje sirvió como medio a través del cual, varios amigos del medio de Maribel le hicieron llegar sus buenos deseos en este momento tan difícil. “Abrazo fuerte al corazón querida Maribel”, le escribió Sebastián Rulli. Por su parte, Cynthia Rodríguez le comentó: “Abrazo fuerte querida Maribel”. Además de ellos, África Zavala, Tania Rincón, Cecilia Galliano, Lida Ávila y Grettell Valdez fueron algunas de las amistades de Maribel que se manifestaron en esta publicación. Por su parte, Imelda Tuñón, viuda de Julián compartió en sus historias un videoclip en el que aparece dándose un beso con el cantante que acompañó de la frase: ‘Un mes’”.

El cumpleaños 28 de Julián

El pasado 2 de mayo, sólo un par de semanas del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel honró su memoria en el que hubiera sido su cumpleaños número 28, una fecha en la que la actriz también le dedicó un mensaje que compartió con su comunidad virtual: “Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta, porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables, aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá”, escribió la actriz. Además de celebrar el cumpleaños de su hijo, sólo un día después, Maribel, se limpió las lágrimas y celebró por todo lo alto el cumpleaños número 6 de su nieto.