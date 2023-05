'Gracias por haberme dado tanto', Humberto Zurita al recordar a Christian Bach en una fecha especial

Han pasado ya más de cuatro años desde la lamentable partida de Christian Bach; sin embargo, su recuerdo se mantiene vivo y vigente desde el primer día en los corazones de sus seres queridos, muy en especial en el de su eterno enamorado Humberto Zurita, con quien mantuvo una longeva relación de la cual nacieron sus dos hijos, Sebastián y Emiliano. Es por eso que cuando se trata de fechas muy especiales, el actor no duda en dedicarle emotivos homenajes a quien fuera su esposa por más de 30 años a través de sus redes sociales, donde suele abrir su corazón para expresar sus más profundos sentimientos. Tal y como sucedió este martes 9 de mayo, fecha en la que Christian hubiera celebrado su cumpleaños número 64, por lo que Humberto no ha dudado en enviarle un mensaje de lo más emotivo a la actriz hasta el cielo, evocando los versos de un poema para expresar su sentir en esta fecha tan especial y sensible para él.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Humberto compartió una fotografía de la fallecida actriz, la cual acompañó de un emotivo mensaje en el que valió de un fragmento del Poema 20 de Pablo Neruda para iniciar con sus palabras. “Mi alma no se contenta con haberla perdido. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido…”, citó el actor conmovido, haciendo evidente lo mucho que esta fecha toca su corazón, pues a pesar de haber evocado al poeta chileno, las palabras que ha citado sin duda hablan de la nostalgia que el intérprete siente al recordar a la madre de sus hijos.

El intérprete continuó con su mensaje ahora utilizando sus propias palabras, esta vez para expresar abiertamente el agradecimiento que tiene hacia Christian por todo lo construido a lo largo del tiempo en el que compartieron sus vidas, enviando sus felicitaciones hasta el cielo. “Hoy en este mundo cumplirías tus felices cumple días. Siempre amada y siempre en mi corazón, tu recuerdo imborrable, alimentando mi amor para seguir amando la vida. Gracias por haberme dado tanto”, finalizó emocionado Zurita.

Como era de esperarse, la publicación de Humberto ha generado todo tipo de reacciones de sus fans, quienes han mostrado su cariño y respeto hacia Christian y su familia, recordando a la actriz por su legado a nivel artístico y personal. Entre los cientos de mensajes de sus fans, destaca el de Emiliano Zurita, hijo menor de Humberto y Christian, quien le mostró su apoyo a su famoso papá con un sincero: “Te amo”.

Siempre conectado a Christian

En más de una ocasión, Humberto Zurita ha confesado estar convencido de que el gran amor que lo unió a Christian Bach en vida ha hecho posible que, aún sin su presencia física, ella esté a su lado. “Hay muchas manifestaciones en las que los seres amados están con nosotros”, comentaba en octubre de 2021 en entrevista con el diario El Universal. “Una parte bien importante son los sueños, es increíble que cuando tú sueñas a la persona que amaste, que sigues amando, pero se tuvo que ir de aquí, y hablo no solamente de ella, hablo de mi papá, de los de ella, de gente amada- la sueñas y vuelves a vivir al lado de ellos algo que tiene esa conexión espiritual…”, continuó el actor. “Y que te demuestra que nunca te abandonan, ni tú a ellos ni ellos a ti. Siempre están ahí presentes”, agregó.