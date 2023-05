Tras su distanciamiento, José Emilio, hijo de Mariana Levy, le pide perdón a Ana Bárbara

Con tan solo unos meses de nacido, José Emilio Fernández Levy enfrentó el repentino desapego de su madre, Mariana Levy, quien falleció tras ser víctima de un asalto en la Ciudad de México en 2005. Tiempo después de ese lamentable acontecimiento, su padre, José María Fernández, El Pirru, rehízo su vida sentimental junto a Ana Bárbara, quien desde ese instante tomó la decisión de asumir el cuidado de él y de su hermana Paula, por lo que ambos encontraron en ella a una figura materna a la que desde entonces le tienen enorme admiración y agradecimiento. Sin embargo, en estos instantes, según confiesa el joven, mantiene un distanciamiento con la cantante, debido a la actitud que él tuvo con ella meses atrás, por lo que desea pedirle perdón para poder tener una reconciliación lo más pronto posible.

Con el corazón en la mano, el también nieto de Talina Fernández explicó cuál fue el origen del distanciamiento con Ana Bárbara, razón por la cual ya no ha sido visto con ella como solía ocurrir meses atrás. “Por cuestiones mías de que yo la ca… en gran medida con ella, me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella…”, confesó en entrevista con TVNotas. Al explicar la razón que detonó esa circunstancia, dijo: “Las actitudes que tenía con ella no eran las mejores, eran bastantes malas. Yo todo el tiempo con cara de enojón, de mal humor, no agradecía nada… Mi actitud era de no agradecer las cosas que ella hizo por mí; honestamente, reconozco que fui muy malagradecido con ella…”, dijo.

En otro instante de la plática, José Emilio recordó que fue durante el viaje que realizó en con Ana Bárbara, en diciembre de 2021, que ocurrió la ruptura entre ambos, por lo que evocó las palabras con las que la intérprete trató de hacerlo reflexionar sobre sus actitudes. “En ese viaje se dio el choque. Ella me dijo: ‘Si realmente me amas como tú dices, como tu mamá, demuéstramelo, porque no lo estás haciendo’, y esa es la verdad, yo no se lo demostré…”. El joven tiene muy presente que fue durante el Día de las Madres de 2022 que tuvo contacto con ella por última vez, por lo que ahora está abierto a que se pueda dar una reconciliación entre ambos, aunque admite que eso podría llevar tiempo.

El mensaje para Ana Bárbara

Ante el complicado panorama para José Emilio Fernández Levy sobre su convivencia con Ana Bárbara, el joven envió, a través de la publicación antes citada, un sincero mensaje a la cantante, en espera de poder reanudar lazos con ella y demostrarle el inmenso cariño que le tiene. A pregunta expresa sobre qué le diría, respondió: “Que te amo demasiado, que me perdones lo que hice, que no sé en qué estaba pensando y me encantaría volver a verte, platicar contigo. Me encantaría volver a tenerte como madre…”.

Para José Emilio, los recuerdos de su infancia junto a Ana Bárbara son del todo gratos. Según admite, ella le brindó total respaldo como lo hizo con su hermana Paula. Sin embargo, el divorcio de su padre de la cantante implicó que la circunstancia cambiara de un instante a otro. “A los 8 meses de nacido Ana Bárbara me tomó como su hijo, me dio mucho amor, era superlinda, le decía ‘mamá’, pero a raíz de que se divorcia de mi papá, fue una noticia que me volvió loco, que me puso muy triste…”, contó.