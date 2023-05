La emoción de Michelle Salas tras su compromiso: ‘No me creo todo lo que estamos a punto de vivir’

Con una sonrisa que delata el gran momento que está viviendo, Michelle Salas reapareció en Instagram para agradecer a sus seguidores por los mensajes de cariño que le enviaron tras compartir la noticia de su compromiso matrimonial con Danilo Diazgranados. A través de una de sus historias, la próxima novia compartió una selfie que acompañó de unas líneas dedicadas a su comunicada digital con la que sostiene una relación muy cercana desde hace varios años. La experta en moda reconoció que todavía se encuentra en shock tras recibir el anillo de compromiso, después de más de siete años de relación con el empresario venezolano. Hace unas horas Stephanie Salas, mamá de Michelle, reaccionó en redes a la noticia, momento que aprovechó para darle la bienvenida de manera oficial a Danilo llamándolo hijo.

Emocionada por todo lo que viene, Michelle se dijo muy agradecida por las muestras de cariño tras compartir este especial capítulo de su vida con sus seguidores quienes de inmediato comenzaron a mandarle mensajes de felicitación, deseándole lo mejor en la próxima etapa que está por iniciar: “Estas últimas 24 horas han sido una verdadera locura. Demasiado feliz y agradecida con todos y cada uno de sus hermosos deseos y mensajes positivos. Estoy que no me creo todo lo que estamos a punto de vivir y nada me emociona más que sentir su cariño y apoyo incondicional. Con ganas de contarles más. Por ahora a punto de despegar con el corazón contento. ¡Los amo familia! Hablamos en unas horas”, escribió en una de sus historias.

Michelle prometió que más adelante compartirá más pormenores de su compromiso con sus seguidores a quienes suele mantener al día de los acontecimientos importantes que pasan en su vida. Recientemente, la influencer realizó un Live en Instagram en el que aseguró que retomaría las charlas con su comunidad virtual, personas que la siguen desde que inició en las redes sociales: “No sé qué es, últimamente el tema de Instagram lo siento diferente, como que me cuesta trabajo, porque no estoy haciendo lo que hacía antes que era hablar todo el tiempo, compartía anécdotas, tenía esa conversación que hoy en día siento que ya no tengo. Me quedé pensando por qué no estoy haciendo lo que hacía antes que es mi esencia y lo que me ha ayudado todos estos años a lograr muchas cosas”, reconoció.

Tal vez, su próxima boda sea la oportunidad perfecta para que Michelle comparta con su comunidad virtual detalles de los preparativos para su enlace con el empresario. Aunque la influencer siempre ha sido muy discreta con los detalles de su vida privada que comparte en redes sociales y muy pocas veces ha compartido fotos junto a Danilo, su relación con el venezolano nunca ha sido un secreto y en público la pareja se ha dejado ver en varias ocasiones, como en 2019 cuando asistieron juntos a la gala de los Premios Platino, realizada en la Riviera Maya. Michelle también había dejado verse junto a su novio en sus festejos de cumpleaños en nuestro país.

Sylvia Pasquel reacciona al compromiso

Así como Stephanie Salas compartió públicamente su emoción ante el compromiso de Michelle y Danilo, esta mañana Sylvia Pasquel, abuelita de la novia, compartió durante su visita al programa Hoy sus primeras impresiones: “Ya se me va a casar Michelle. Estoy muy contenta, queremos mucho a Danilo, ya es mucho tiempo el que está en la familia, lo queremos mucho, es un buen tipo, quiere mucho a Michelle y Michelle también a él y creo que hacen muy bonita pareja. Ya era hora, llevan muchos años juntos”, comentó la abuelita de Michelle quien es una figura muy importante de su vida.