'Me quedé con muchas ganas', Galilea Montijo revela si se arrepiente de no haber tenido más hijos

Hace 11 años, la vida de Galilea Montijo dio un giro de 180 grados, tras la llegada de Mateo, su primer y único hijo. Desde ese momento, la presentadora del programa Hoy se ha entregado por completo a su faceta de madre, procurando siempre el bienestar de su retoño, así como estar presente en los momentos más importantes de la vida del pequeño, logrando combinar a la perfección su vida laboral con la personal. Y aunque Mateo es su adoración, lo cierto es que a la hermosa tapatía le hubiera darle a su hijo un hermanito y repetir la experiencia de su embarazo y todo lo que implica convertirse en madre por lo menos una vez más, algo que las circunstancias le impidieron y de lo que hasta cierto punto se arrepiente, pues sin duda la idea de tener una familia numerosa no le desagradaba del todo.

Así lo compartió la también actriz durante una reciente entrevista, en la que a corazón abierto hablo de los deseos que tenía de volver a embarazarse y de darle una hermanita a su primogénito, algo que finalmente no sucedió por diferentes razones. “Claro que sí, si hubiera comenzado más joven a tener hijos, porque yo me embaracé a los 39 años y me arrepiento porque me hubiera gustado, por lo menos congelar mis óvulos, eso me hubiera encantado”, compartió Galilea en entrevista con la revista TVyNovelas.

Sobre las razones por las que no pudo darse ese segundo embarazo, Galilea detalló que en su momento, no se hablaba mucho sobre las opciones que las madres tenían para lograr embarazarse, por lo que llegó a pensar que podría lograrlo de forma natural. Sin embargo, un segundo embarazo no se dio. “Todavía no estaba en el radar (el tema de la congelación de óvulos), aparte yo pensaba: ‘si ya pude tener uno, puedo tener otro’, pero la vida se te va en un abrir y cerrar de ojos, pero sí, me quedé con muchas ganas, sobre todo de una niña, o de niño”, agregó la presentadora de lo más sincera.

En esa misma charla, Galilea habló de su faceta como madre, confesando ser una mamá sumamente entregada al cuidado de su pequeño, aunque admitiendo ser muy puntual a la hora de procurar su bienestar. "Desde que Mateo nació he sido muy preocupona; todo me daba miedo e iba detrás de él siempre, hasta que me di cuenta de que parte de ser mamá es dejarlos que se golpeen y aprendan", expresó. "Como madre o padre, siempre tienes (miedo) de que les pase algo, quieres tratar de meter a tus hijos en una burbuja para que nunca sufran, que nunca lloren, pero te das cuenta de que eso es parte de la vida, de dejarlos crecer, de dejarlos volar, de dejarlos madurar", afirmó.

Mateo, un sueño hecho realidad

Hace tres años, Galilea Montijo concedió una sincera entrevista para el matutino en el que trabaja en la que narró la emoción que sintió al enterarse que estaba embarazada, sólo unos días antes de su matrimonio con Fernando Reina: “Para mí era, primero, la emoción de la boda, y segundo, que se me estaba cumpliendo uno de mis más grandes sueños que era que iba a ser mamá”. Para Galilea convertirse en mamá mágico: “Yo sé que Mateo tenía que llegar a mi vida tarde, ahora que lo veo ellos saben en qué momento tienen que llegar y cuándo tienen que llegar. Ahora que veo a Mateo y me cuida, es como darme cuenta que Diosito no se equivoca. Trabajé hasta los 7 meses y medio y a los 20 días ya estaba en Los Pequeños Gigantes, la segunda temporada”, contó en aquella ocasión.