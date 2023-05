Con su primera foto juntos en redes, Carlos Rivera celebra el cumpleaños de Cynthia Rodríguez

La vida le sonríe a Cynthia Rodríguez quien se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, un varón al que llamará León. Mientras disfruta de cada etapa del embarazo, la presentadora se vistió de fiesta para celebrar su cumpleaños número 39, una fecha en la que se ha dejado consentir por su familia y por su esposo, Carlos Rivera, quien la sorprendió con varios arreglos de flores con los que llenó su casa de color. Como pocas veces, el cantante compartió detalles de este obsequio en redes sociales donde, por primera ocasión, publicó una foto junto a su esposa.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde las primeras horas de este 8 de mayo, la presentadora estuvo compartiendo varios detalles de su cumpleaños, como el desayuno que disfrutó con su familia, en el que aprovechó para soplar las velitas de su primer pastel: “¡Buenos días! Gracias por sus felicitaciones, estamos arrancando con los festejos. Estoy llegando a desayunar con la familia, les mando muchos besos”, comentó la también cantante hace unas horas. Poco después compartió un clip del momento en el que pidió su deseo para este año: “Gracias a Dios por un año más de vida llena de bendiciones”, escribió sobre este clip.

VER GALERÍA

El momento más especial de su cumpleaños fue cuando regresó a su casa y descubrió la sorpresa que le tenía preparada Carlos Rivera quien llenó su sale de arreglos de orquídeas blancas y violetas: “¡Sorpresa de mi amor!”, escribió mientras mostraba en un video donde, de fondo se escuchaba La Carta, el tema que su esposo le compuso en el que le declara su amor. Conmovida por el gesto del papá de su hijo, Cynthia literalmente saltó de la emoción y le escribió: “Gracias por tanto amor de mi vida”, se lee sobre una foto en la que ella aparece sentada, en el piano de su casa, rodeada de las flores que le regaló Carlos.

Por su parte, el intérprete Te Esperaba, también utilizó su cuenta de Instagram donde le dedicó un romántico mensaje a su esposa: “¡Feliz cumpleaños amor mío!”, escribió sobre una imagen en la que aparece Cynthia feliz. Minutos después, Carlos hizo una excepción en su regla de privacidad y por primera ocasión compartió una foto junto a su esposa que acompañó de la leyenda: “Para ti, porque te mereces lo más grande de este mundo, los mejores cumpleaños y llenarte de mil flores cada día vivido”. En la instantánea, aparecen abrazados, de espaldas contemplando los arreglos.

VER GALERÍA

El inicio de su historia de amor

Hace unas semanas, Carlos Rivera concedió una sincera entrevista a Pati Chapoy en la que, por primera vez contó cómo inició su historia de amor con Cynthia: “Fuimos a cenar, de amigos, no tenemos ni la fecha exacta de cuándo empezamos, pero este año cumpliríamos 9 años. Decidimos que fuera muy de nosotros. Cuando llegó la pandemia fue que tomamos ya la decisión de vivir juntos y al estar así, me di cuenta que no quería nada más en el mundo y fue que le propuse matrimonio en Madrid, hace año y medio y el año pasado decidimos celebrar nuestro amor”, confesó el cantante quien por primera vez contó detalles de la íntima boda que protagonizaron en España