¡Cuánto ha crecido! Chantal Andere celebra el cumpleaños 9 de su hijo Sebastián

El tiempo pasa rápido y en menos de los esperado, Chantal Andere ha visto crecer a sus hijos. En su hogar no solo disfruta cada día en compañía de los suyos, sino también ama ser la anfitriona de inolvidables momentos, como ocurrió recientemente al celebrar por todo lo alto el cumpleaños número 9 de su hijo Sebastián, a quien consintió con un íntimo festejo. Para no perder la costumbre, la actriz también dedicó a su pequeño un emotivo mensaje para enaltecer así el enorme amor que le tiene, una muestra de cariño de la que han sido testigos sus fans. Recordemos que cada año, la intérprete suele mostrar vistazos de las fiestas que organiza en casa para los niños, orgullosa de su faceta como mamá, dicha que comparte de la mano de su esposo, Enrique Rivero Lake.

Fiel a mantener la interacción con su público en redes sociales, Chantal publicó un álbum fotográfico con motivo del festejo. En las postales se aprecia a Sebastián, de espaldas, frente a un adorno de globos metálicos con los personajes de Mario Bros, bajo los cuales se puede leer Kanoo, el apodo con el que se refieren a él de cariño y que también se aprecia en el jersey deportivo que lleva, pues al parecer es aficionado al futbol. “Feliz cumpleaños mi amor chiquito. Gracias por hacernos tan felices, por ser ese niño maravilloso que eres y por darnos tantas alegrías constantemente…”, se puede leer al inicio del mensaje en Instagram, el cual le mereció miles de reacciones inmediatas de sus fanáticos, siempre pendientes de los acontecimientos relevantes en su vida familiar.

Por si fuera poco, en las siguientes instantáneas, Chantal mostró varias fotos de su hijo durante sus primeros años de vida, así como otra en la que luce una máscara de Iron Man, uno de los superhéroes favoritos del niño. De esta manera, resaltó lo agradecida que se siente por ser su mamá, deseándole lo mejor en su día. “Deseo que tu vida siga tan feliz como hasta ahora. Celebro y agradezco tu vida cada segundo. Te adoro como no se puede explicar con palabras. Mi Kanoo (así le decimos en casa) Que Dios y la virgen te cuiden siempre”, escribió la actriz al final del mensaje, el cual acumuló varias felicitaciones de los usuarios, quienes se unieron al festejo del cumpleañero de manera virtual.

Feliz de su vida en familia

Para Chantal Andere este es un instante que vive con plenitud, enfocada en su faceta profesional pero también en su familia. Orgullosa de la historia que escribe de la mano de su esposo, Enrique Rivero Lake, la actriz ha confesado cómo asume su presente, feliz de ser mamá de dos hijos a los que disfruta cuidar y guiar en todo momento. “Yo soy una mucho mejor persona desde que lo conocí, y de entrada me hizo mamá de dos niños increíbles, de Natalia y de Sebastián. Hoy tengo la vida como siempre la soñé y como siempre la vi, y como siempre la deseé y la pedí, yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe… Todo lo que pedí está hoy en día, absolutamente todo y con la persona que tenía que estar…”, explicó la intérprete en una entrevista concedida a Mara Patricia Castañeda.

En otra conversación que tuvo para el extinto programa de espectáculo Intrusos, de Televisa, Chantal también habló de sus hijos, reconociendo que no le gustaría que se dedicaran al mundo del espectáculo como ella, pues admite que la exposición pública trae consigo varias consecuencias. De hecho, esta es una de las razones por las que prefiere no mostrar sus rostros ante las cámaras. “Me preguntan: ‘¿Por qué tienes dos hijos tan lindos y nunca los presumes, nunca los exhibes en las redes, en las revistas?…’, por lo mismo, porque no me gusta que en un futuro, si hay algún chisme de algo, los vayan a perseguir afuera de las escuelas, o sepan dónde van… Yo quiero que mis niños crezcan en un mundo muy ajeno a las agresiones…”, dijo.

