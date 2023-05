Jacky Bracamontes presume el encuentro de sus hijas con Shakira

El fin de semana pasado fue muy especial para las mujeres que hacen música en Latinoamérica, pues su arduo trabajo fue reconocido durante el evento organizado por Billboard, en el que se le rindió un merecido homenaje a las estrellas más grandes de la música latina, entre las que estuvieron Thalía y la mismísima Shakira, quien fue reconocida con el premio a Mujer del Año. Un acontecimiento del que Jacky Bracamontes fue testigo presencial, pues fue una de las presentadoras de la gala, por lo que sin pensarlo, se hizo acompañar de su esposo, Martín Fuentes, así como de sus tres hijas mayores, Jackyta, Renata y Caro, quienes además de mostrarse muy orgullosas del trabajo de su madre, vivieron su momento más fanático al tener la oportunidad de convivir con la intérprete de Monotonía, algo de lo que Jacky ha dado cuenta en sus redes sociales.

A través de su perfil de Instagram, la también actriz de telenovelas como Las Tonas No Van al Cielo se mostró emocionada por el encuentro entre sus pequeñas y Shakira, quien fue sumamente accesible con ellas al momento de conocerlas, algo que sin duda llenó de emoción a los tres retoños de la intérprete, quienes posaron de lo más sonriente al lado de la colombiana, que en un gesto de ternura, no pudo evitar abrazarlas. “¡Gracias, Shakira, por hacer felices a mis tres princesas!”, expresó la hermosa tapatía al pie de la fotografía en la que se puede ver a las menores vestidas con looks idénticos.

Como era de esperarse, la fotografía ha generado un sinfín de reacciones de parte de los seguidores de Jacky, quienes se han mostrado sorprendidos ante este inesperado encuentro e igualmente emocionados por la oportunidad que han tenido las pequeñas de encontrarse frente a frente con una de las estrellas de la música internacional más importantes de los últimos años. Entre las respuestas que recibido el post de la actriz ha destacado el mensaje que ha dejado Paulina Rubio, que dejó en claro el cariño que tiene por Bracamontes y su familia. “Las quiero”, expresó la intérprete, quien además agregó una serie de emojis de corazón a su mensaje.

Ser mamá de cinco niñas

Para Jacky Bracamontes su familia es lo más importante. En sus propias palabras, sus hijas son su proyecto más grande en la vida, por lo que se siente orgullosa de permanecer siempre a su lado, más allá de los múltiples compromisos profesionales que tiene que asumir. En una entrevista pasada con ¡HOLA! TV, ella habló a corazón abierto de cómo fue el instante en que supo que tendría mellizas, un episodio tan conmovedor que recuerda con toda claridad. “Muy bendecida y muy agradecida, mucho trabajo como mamá, mucha responsabilidad, pero acepto el reto. Cuando me enteré de que eran dos lloré mucho porque fue una sorpresa, no me lo esperaba, no nada más por el número cinco, sino por lo que yo había vivido durante el primer embarazo…”, explicó durante la reveladora charla.

Fue el 20 de diciembre de 2018 cuando Jacky y Martín Fuentes celebraron por todo lo alto el nacimiento de sus hijas. Un mes después, la también actriz dio a ¡HOLA! algunos detalles de la llegada de las niñas, como que ambas nacieron por medio de cesárea. Al momento de nacer Emilia pesó 2.9 kilogramos y midió 44.5 centímetros y Paula, 2.6 kilogramos y midió 47 centímetros. Por esos días rodeada de sus cinco hijas, también comentó para nuestras páginas: “Las risas y carcajadas de mis hijas me llenan el alma”, contó.

