'¡Felicidades hijos míos!', Stephanie Salas reacciona al compromiso de Michelle y Danilo

Después de que la tarde de este domingo Michelle Salas provocara revuelo en Instagram con el anuncio de su compromiso con Danilo Diazgranados, la mamá de la novia, Stephanie Salas, ya reaccionó. A través del mismo medio que eligió su primogénita para compartir con sus seguidores la noticia, la intérprete de Ave María, le dedicó un conmovedor mensaje en el que dejó ver lo importante que será para ella entregarla en el altar. Para nadie es un secreto la gran relación que sostiene el prometido de Michelle con la familia de la influencer, tal como lo dejaron ver en 2019, durante los Premios Platino, evento en el que el empresario venezolano se mostró muy cercano a la mamá y hermana de su novio, por esta razón, no nos sorprende que Stephanie lo considere un integrante más de su familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Esta mañana, Stephanie Salas quiso compartir con sus seguidores la emoción que le provoca el compromiso de su primogénita, por lo que, utilizando la misma foto que publicó Michelle, escribió: “Amo a este par de enamorados ¡Felicidades hijos míos!”, con esta frase, la cantante muestra un poco de la gran relación que sostiene con Danilo de quien, en varias ocasiones ha hablado maravillas frente a las cámaras. Más tarde, la mamá de la novia comentó en el Instagram de Michelle: “Hija mía, nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado, así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush. Enhorabuena, mi amor. ¡Viva el amor! Felicidades”, escribió.

VER GALERÍA

Hace unos días, Stephanie Salas compartió con la prensa que se encuentra planificando un libro de fotografías en el contará su vida a través de imágenes. Durante una entrevista con Ventaneando, la cantante reveló que realizando este proyecto cayó en cuenta de la plenitud con la que ha vivido su maternidad, tanto con Michelle, a quien tuvo a los 18 años, como con Camila, quien llegó años más tarde: “Yo veo a mi hija y digo: ‘Estuvo increíble todo lo que hemos vivido ella y yo. Soy su madre y ella mi hija, pero somos grandes confidentes, grandes amigas. En otra etapa de mi vida tuve a Camila y fue otro momento evidentemente con mayor madurez. El libro abarca eso, fotos desde que tomaba a mi mamá, conmigo de bebé, con mi abuela, mi familia”, puntualizó la cantante.

Para Stephanie ver a su primogénita consolidar su relación con el empresario venezolano es muy especial, debido a la valentía que requirió, en su momento, tomar la decisión de convertirse en mamá soltera tan joven. En 2018, Salas le confesó en entrevista con El Burro Van Rankin, la razón por la que quedar embarazada se convirtió en su mejor regalo de vida: “El día que me embaracé, yo tenía eso muy presente (el sensible fallecimiento de su hermanita Viridiana con sólo dos años de edad) el amor que yo tenía con mi hermana, fue de los motivos, siendo yo muy joven dije: ‘¡Va!’, porque eso que yo viví fue algo irreparable, fue algo muy fuerte y muy bello a la vez estar en cercanía con un ser tan pequeñito”, confesó.

VER GALERÍA

Michelle, el rayo de luz en su vida

En aquella entrevista con El Burro, Stephanie confesó que la llegada de Michelle representó esperanza, felicidad y una fuerza que la convirtió en la mujer que es ahora: “Cuando me embarazo siento como un rayo de luz, de verdad, así te lo digo, suena de Pastorela, pero te lo juro que sí yo sentí que a mí se me abrían los ojos, a mí me iluminaba la vida y me encaminaba hacia algo muy bueno. Me hace crecer como mujer, me hace tomar fuerza, me hace tomar agallas. Yo terminé la prepa abierta, porque no quería ir embarazada a la escuela y empecé a trabajar a hacer telenovelas con Ernesto Alonso, Baila conmigo, con Luis de Llano”, recordó Stephanie sobre uno de los momentos más emotivos de su vida.